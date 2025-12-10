Оздоева признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции

1765383962

10 декабря 2025, 19:26

Российский полузащитник футбольного клуба ПАОК был признан лучшим игроком ноября в греческой Суперлиге по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

За Оздоева было отдано 34,48% голосов, на втором месте игрок «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби (26,01%), тройку замкнул футболист АЕКа Орбелин Пинеда (19,98%).

В ноябре Оздоев провел 4 игры в чемпионате Греции, в которых забил 4 гола. Всего в текущем сезоне на счету полузащитника 22 матча в разных турнирах, 7 голов и 3 результативные передачи.

Оздоеву 33 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, который проходил в 2021 году.