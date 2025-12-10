Top.Mail.Ru
Оздоева признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции

10 декабря 2025, 19:26

Российский полузащитник футбольного клуба ПАОК Магомед Оздоев был признан лучшим игроком ноября в греческой Суперлиге по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

За Оздоева было отдано 34,48% голосов, на втором месте игрок «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби (26,01%), тройку замкнул футболист АЕКа Орбелин Пинеда (19,98%).

В ноябре Оздоев провел 4 игры в чемпионате Греции, в которых забил 4 гола. Всего в текущем сезоне на счету полузащитника 22 матча в разных турнирах, 7 голов и 3 результативные передачи.

Оздоеву 33 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, который проходил в 2021 году.

Все комментарии
112910415
112910415
11 декабря в 07:27
лучший грек фактически !
shlomo
shlomo
10 декабря в 22:49
Ну что, нашел нужный чемп где можно блеснуть....
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
10 декабря в 22:07
...второй слево Магомед...! (Шучю!)
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 21:16
Приятно конечно что наш пацан стал в Греции лучшим игроком месяца!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 20:49
Мага Оздоев звезда греческой лиги))
молодец.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
10 декабря в 20:41
Молодец!
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 20:32
Между прочим, ПАОК завтра в Лиге Европы встречается с Лудогорцем в гостях. Можно посмотреть на лучшего игрока месяца в деле, конечно, если он будет в составе своей нынешней команды. Лично я желаю Оздоеву победить!!!
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 20:13
А ведь это и вправду очень круто
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
10 декабря в 20:01
Нашёл себя в достаточно сильной лиге.
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 20:00
Теперь в Греции точно всё есть и лучший игрок месяца Оздоев! )
particular
particular
10 декабря в 19:59
Стало быть, пора его уже на Олимп поближе к небожителям выдвигать...
