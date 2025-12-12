Энрике допустил попадание Сафонова в стартовый состав ПСЖ в игре с «Мецем»

Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Луис Энрике заявил, что доверяет всем трем вратарям в команде и примет решение о том, кто займет место в воротах в матче с «Мецем», в день игры. Комментарий Энрике приводит телеканал RMC Sport.
Энрике сообщил, что основной голкипер парижан Люка Шевалье восстановился от травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:1). В последних двух играх — в чемпионате с «Ренном» (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0) — в стартовом составе выходил россиянин Матвей Сафонов.
«Все зависит от ситуации, я очень доверяю всем трем вратарям, важно понимать, что нужно быть готовым, когда появится возможность, и Сафонов это показал. Посмотрим завтра», — сказал Энрике.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
После 15 туров чемпионата Франции ПСЖ идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, лидирует с 34 очками «Ланс». Матч «Мец» — ПСЖ пройдет 13 декабря и начнется в 21:00 мск.