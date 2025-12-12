Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2025/2026

Энрике допустил попадание Сафонова в стартовый состав ПСЖ в игре с «Мецем»

12 декабря 2025, 16:42
МецЛоготип футбольный клуб Мец2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Луис Энрике заявил, что доверяет всем трем вратарям в команде и примет решение о том, кто займет место в воротах в матче с «Мецем», в день игры. Комментарий Энрике приводит телеканал RMC Sport.

Энрике сообщил, что основной голкипер парижан Люка Шевалье восстановился от травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:1). В последних двух играх — в чемпионате с «Ренном» (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0) — в стартовом составе выходил россиянин Матвей Сафонов.

«Все зависит от ситуации, я очень доверяю всем трем вратарям, важно понимать, что нужно быть готовым, когда появится возможность, и Сафонов это показал. Посмотрим завтра», — сказал Энрике.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

После 15 туров чемпионата Франции ПСЖ идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, лидирует с 34 очками «Ланс». Матч «Мец» — ПСЖ пройдет 13 декабря и начнется в 21:00 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жерсон рассказал об игре с Роналдиньо за один клуб
12 декабря
Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026
11 декабря
Россиянин Сафонов и украинец Забарный вместе вышли на поле в матче ЛЧ
11 декабря
ОфициальноСафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»
10 декабря
ОфициальноМбаппе вошел в заявку на матч против «Манчестер Сити»
10 декабря
В «Спартаке» считают важным мнение ведущих клубов при обсуждении лимита
09 декабря
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
13 декабря в 13:01
Мец в последних матчах проигрывает и Мотя должен на спокойствии зацементировать
VeniaminS
VeniaminS
13 декабря в 10:34
Все вратари хорошие,тренер решит,кто будет играть.
Шуня771
Шуня771
13 декабря в 05:00
Не верю...
Уж больно лукавый профиль у Энрике.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 декабря в 22:27
Сказал прямо в точку
всё продинамил
всё продинамил
12 декабря в 21:25
Все правильно сказал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 декабря в 21:23
думаю. что Луис Энрике сделает выбор в пользу команды.
Сафонов хорош, уверенно отыграл 2 матча.
заслужил место в старте.
до первой серьезной ошибки))
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 20:33
Вот же лицемер. Интересно, о здоровой конкуренции скажет?
Sergo81
Sergo81
12 декабря в 20:15
Если выйдет Шевалье и пропустит, то Энрике отхватит не слабую порцию критики и от болельщиков и от специалистов. Думаю Матвей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 декабря в 19:55
Мотя будет играть до первой ошибки. А потом снова лавка и надолго. Шевалье прощаются ошибки, а Моте нет
jRest
jRest
12 декабря в 19:17, ред.
Допустить попадание Сафонова в стартовый состав можно, а вот допустить попадание мяча в ворота Матвея просто нереально.
3jqprpc2wnzm
3jqprpc2wnzm
12 декабря в 18:32
Тактично ушёл от прямого ответа, нельзя заранее, надо держать их в тонусе
Vilar
Vilar
12 декабря в 18:28, ред.
После интервью, Энрике надо пропускать ч/з детектор лжи. Пиз.....т, как Троцкий.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 декабря в 18:20
Энрике тоже любит полукавить....
Если бы "очень доверял всем трём вратарям" то Матвей не сидел бы год на лавке...
sv_1969
sv_1969
12 декабря в 18:12
Если Люк готов, то скорее всего он и выйдет
Sergo81
Sergo81
12 декабря в 18:09
Энрике скорее сказал, что Шевалье восстановился, а поо Матвея сказал, что тот просто воспользовался шансом в двух предыдущих матчах. Но это не важно, важно, кто в старте выйдет. Должен Матвей по спортивному принципу, про какому выйдет вратарь-увидим)
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 18:01
Не фига себе допустил он попадание в состав - а с Матвеем сперва согласовать этот вопрос ни судьба, что ли ? )))
shlomo2
shlomo2
12 декабря в 18:01
И вроде что то сказал... но почти ничего не сказал....
112910415
112910415
12 декабря в 17:59
итак,счастье возможно !
хоть и не продолжительное ...
lotsman
lotsman
12 декабря в 17:26
С Мецем? С Мецем можно.)
shur
shur
12 декабря в 17:10, ред.
...ну вот, наступили обычные,рабочие будни!!! Матвей к защите
ворот Парижа готов? Всегда готов!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 