ПСЖ убрал с командной фотографии россиянина Сафонова

15 декабря 2025, 13:40

Пресс-служба французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» убрала с общей командной фотографии в социальных сетях российского голкипера .

Вратарь отсутствует на общем фото, однако россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой и сделанном в тот же момент с того же ракурса.