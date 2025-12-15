ПСЖ убрал с командной фотографии россиянина Сафонова

Пресс-служба французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» убрала с общей командной фотографии в социальных сетях российского голкипера Матвея Сафонова.
Вратарь отсутствует на общем фото, однако россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой и сделанном в тот же момент с того же ракурса.
Сафонов в текущем сезоне провел за ПСЖ три матча, два из которых — «на ноль». Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.