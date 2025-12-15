Сафонов оценил информацию о том, что ПСЖ удалил его с командной фотографии

1765797939

15 декабря 2025, 14:25

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» заявил, что пресс-служба клуба не удаляла его с общей командной фотографии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба ПСЖ опубликовала в социальных сетях общекомандную фотографию игроков команды, на которой не видно Сафонова. При этом россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой с того же ракурса.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп, нет, это я тут притаился», — сказал Сафонов.