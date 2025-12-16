Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков и Сперцян — самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

16 декабря 2025, 17:02

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков подорожал с €23 млн до €25 млн и стал самым дорогим игроком Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) наравне с полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Больше всех среди игроков РПЛ стоимость выросла у полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, который подорожал с €16 млн до €20 млн. Самым подешевевшим игроком чемпионата стал полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон, цена которого упала с €22 млн до €18 млн.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В январе он получил приз «Первая пятерка» лучшему молодому игроку России 2024 года. В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн
16 декабря
Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за €10 млрд
14 декабря
Аршавин подтвердил, что бюджет «Зенита» будет урезан
13 декабря
Дегтярев оценил эффект от введения нового лимита на легионеров
08 декабря
«Крылья Советов» выплатят долг Ростеху до конца года — Федорищев
05 декабря
Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в Саудовской Аравии
24 ноября
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
17 декабря в 00:58
?........................................................................................................................................
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
16 декабря в 23:16
Добрый вечер. Добавили российское гражданство.
Vilar
Vilar
16 декабря в 21:58
Уважаемые Админы!

Эдуард Сперцян. Гражданство: Армения
Дата рождения: 07.06.2000 (25 лет)
А почему нет гражданства России??
Это на SOCCER.RU
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
16 декабря в 20:37
Спасибо, теперь понятно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 20:36, ред.
Да, это возможно, если нет пяти или более лайков. А ставить дизлайк VIP-пользователь другому VIP-пользователю не может.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
16 декабря в 20:32, ред.
Спасибо, разъяснили.
Но тогда, последний вопрос, если позволите. Как может обладатель VIP, убрать из лучших, комментарий другого обладателя VIP, разве это возможно?

Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 20:18, ред.
Несколько Ваших комментариев из блока лучших убрал VIP-пользователь. Когда это происходит очки для ставок не убираются.
Capral
Capral
16 декабря в 20:08, ред.
Уважаемый админ.
Скажите пожалуйста, почему убрали из лучших, мой комментарий, от сегодня 17:42?

Спасибо.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 19:42
Да, ну это конечно и смех и грех!!!))) Ну и физиономия у Рибери бандитская. Роббену очень не повезло на ЧМ-2014. Он был лучшим на чемпионате, но лучшего не получил. В сб.Голландии, он был лидером, настоящим!!! Я отлично помню его игру и я не сомневался, что ЗМ получит именно он, но если не ошибаюсь, его получил пистон, которого критиковали на том первенстве.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 19:36
Мне вспомнились Рибери и Роббен ! Рибери можно было назвать даже не тащером а бойцом , хотя и дриблер он был великолепный! Роббен же далеко не боец но конечно он мог делать разницу!
Вспомнилось как Рибери поколотил Роббена в перерыве матча с Реалом и за это его штрафанули на 50 000 евро!
Поржал щас прочитав заново:" В самой раздевалке Рибери кулаком ударил Роббена в глаз и начал колотить своего одноклубника, прежде чем дерущихся успели разнять".
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 19:28, ред.
Да, Дружище- КРАСАВЧИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это именно то, что я забыл отметить, но ты напомнил!!!!!!! Пару лет назад, когда грузин еще играл в Наполи, предстоял матч в ЛЧ против Милана, который в то время не выглядет убедительно. А главное, что игру в Милане пропускал великолепный Осимхен, и лидером Наполи предстояло стать именно Хвичке. Но в итоге, грузин с треском провалил игру, и более того- привез гол в свои ворота, после того, как он в очередной раз увлекся дриблингом и потерял мяч, после чего, последовала разящая контра соперника и гол, который и стал решающим по сумме двух игр.

Да взять, хотябы недавние отборы к ЧМ команды Грузии. Снова ставка делалась на Хвичку, что он станет системообразующим игроком, поскольку- самый титулованный в своей сборной. И что? Да ничего, лидером он не стал, опять переигрывал, заигрывался с мячом, тянул одеяло на себя, но команду не вел за собой. Поэтому я и говорю- он не лидер, или, как ты правильно подметил- он не тащёр!!!!!!! Он- самый обычный технарь, но таких в Европе немало, в одной толькo Баварии- и Олисе, и Мусиала, а сейчас еще на подходе и Карл...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 19:17
Вить извини добавлю! Хвича еще мне кажется не тащер как у нас любят говорить!Когда не идет игра у всей команды он не может ее повести за собой! Или хотя бы просто зарешать! Не претендую на истину это просто мое мнение!
Bad Listener
Bad Listener
16 декабря в 19:06
И это в то время когда Спартак и Зенит сделали куча рекордно дорогих трансферов. Сразу понятно где игроки прогрессируют, а где теряют в цене.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 18:46
Может быть.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
16 декабря в 18:45, ред.
А очень просто- Хвичка ярко выраженный индивидуалист. Да, он технарь, его дриблинг получше, чем у Сперцяна и Батракова, но как социальный игрок- он не самый недежный... И грузин, по манере игры- очень простой. А Батраков и Сперцян- командные игроки, а это для их позиции важней, чем дриблинг или сверх техническое оснащение. Хотя и тот и другой очень техничные футболисты. Захарян- способный и техничный футболист, отлично видит поле, но несерьезный, прежде всего как человек, а если так, то очень сложно ему будет закрепиться в приличном европейском клубе... А кроме всего, у него очевидные проблемы со здоровьем.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 18:37
Наверное потому что Макс не показывает всего что может! Да и травма была!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 18:32
А как бы Вы их сопоставили с Хвичей Кварацхелией и Арсеном Захаряном?
Брулин
Брулин
16 декабря в 18:25
Традиционно делим пополам и получаем более-менее реалистичную картину
CCCP1922
CCCP1922
16 декабря в 18:09
Ценник это ни о чём.. Если перефразировать слова героини Татьяны Пельтцер — стоить то они стоят, но никто не берёт...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
16 декабря в 17:58
Володя, я Жерсона плохо знаю, поэтому и не стал давать ему характеристику. Но благодарю тебя за предосталенную информацию- это интересно!)))
Володя, а ты обратил внимание, что цена на Глушенкова не поменялась- ни в ту, ни в другую сторону? К чему бы это???)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
16 декабря в 17:50
Согласен с тобой Виктор! Парни видно прогрессируют! А вот Жерсон похоже приехал отбывать номер! Раньше мне казалось что цена на игроков падает автоматически по приезде в РПЛ или другие менее статусные лиги! Но не поленился залез в профиль Халка на трансфемаркете и увидел что был не прав! Он пришел в Зените имея стоимость 45 млн и пик его цены за все время составил как раз когда он находился в стане Зенита 48 млн !!!Правда потом он начал падать в цене!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
16 декабря в 17:45
Здравствуйте. Наверное по той, что там уже есть необходимое для отключения этой возможности количество лайков.
Capral
Capral
16 декабря в 17:42, ред.
Пожалуй тот случай, когда можно согласиться с ценами. Если разбирать каждого игрока в отдельности, то можно сказать следующее: Сперцян и Батраков- в принципе похожие футболисты по своему игровому амплуа. Однако, тот, кто разбирается в футболе и кому футбол дорог, непременно заметит разницу, что Сперцян- футболист с претензией, с аристократическим лоском, с дворянским акцентом в игре...

Батрак- попроще, исповедует, если не деревенский, то не сильно замысловатый футбол, и ему, в его распасовке, не хватает, той утонченности и того футбольного шарма, который присутствует в игре Эдика, хотя надо признать- безусловный талант игрока. А вот, в чем преимущество Батрака перед Сперцяном- это в умении маневрировать, смещаться, в зависимости от ситуации. Ну и конечно, Батрак более стабилен.

Цена на Кисляка вероятно не самая плохая, но всё таки- несколько заниженная. Кисляк, в отличие от Сперцяна и Батракова более универсальный футболист. Если первые оба- игроки преимущественно середины поля, то Кисляк, игрок, способный, практически закрыть любую проблемную позицию, он хорош в подыгрыше, в отборе, в подборах, в организации атаки, то-есть, другими словами- универсал.

И чем особенно хорош Кисляк -это своим отношением к делу! Oн- дисциплинированный, и очень ответственный футболист, практически не подверженный игровому настроению и игровым перепадам, а его быстрый прогресс- достоин Уважения!!!
Rupertt
Rupertt
16 декабря в 17:28
Батраков реально проводит мощный сезон — парень тянет «Локомотив», забивает, отдает, играет с характером. 25 миллионов — это уже уровень, и приятно, что самый дорогой игрок РПЛ — наш, российский, а не очередной легионер.

Кисляк тоже красавец, +4 миллиона — полностью заслуженно. Видно, что в ЦСКА вырос в ключевого игрока, прогресс очевиден. Такие примеры как раз и доказывают, что у нас есть талантливая молодежь, если ей доверять.

А вот падение цены Жерсона немного показательное. Деньги большущие, ожидания были высокие, а на поле не всегда оправдывает. Видимо, Transfermarkt тоже смотрит не на имя, а на реальную пользу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 