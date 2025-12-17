Вратарь Сафонов вместе с ПСЖ может выиграть Межконтинентальный кубок

1765919239

17 декабря 2025, 00:07

Финал Межконтинентального кубка Международной федерации футбола ( ФИФА ) пройдет в среду на стадионе «Ахмад бин Али» в катарском Эр-Райяне и начнется в 20:00 мск. В решающем матче сыграют французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и бразильский «Фламенго».

В турнире принимают участие шесть победителей главных континентальных соревнований. ПСЖ сразу попал в финал турнира как победитель Лиги чемпионов от Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). «Фламенго» как победитель Кубка Либертадорес от Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ ) начал Межконтинентальный кубок с четвертьфинала, на пути к решающему матчу бразильская команда прошла мексиканский «Крус Асуль» (2:1) и египетский «Пирамидс» (2:0).

В стартовом составе парижского клуба вполне может появиться Сафонов. 26-летний голкипер защищал ворота команды в трех последних матчах. Это случилось в том числе из-за травмы француза Люка Шевалье, который до повреждения был основным вратарем. В этих трех встречах Сафонов пропустил два мяча, проведя две игры «на ноль».

Перед вылетом в Катар пресс-служба ПСЖ опубликовала общую фотографию команды. На ней не оказалось Сафонова, но присутствовал Шевалье. При этом россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой и сделанном с того же ракурса. Позднее Сафонов написал в своем Telegram-канале, что его не убирали с фотографии, добавив, что просто решил спрятаться, чтобы не портить фотографию. Шевалье уже восстановился от повреждения и оказался на скамейке запасных в заключительном матче против «Метца» (3:2). Пока неизвестно, кому главный тренер парижской команды Луис Энрике доверит роль основного голкипера в предстоящей встрече.

Межконтинентальный кубок проводится с 1960 года, изначально его разыгрывали победитель Лиги чемпионов УЕФА (Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес. До 1979 года обладатель трофея определялся по итогам двухматчевого противостояния, с 1980-го — по итогам одной игры. Соревнование проводилось в таком формате до 2004 года, после этого турнир заменил клубный чемпионат мира, где участвовали также представители шести конфедераций ФИФА . В 2024 году в связи с реформой клубного чемпионата мира (состав участников расширился до 32) Межконтинентальный кубок возродился, теперь ФИФА проводит два турнира.

Действующим победителем Межконтинентального кубка является мадридский «Реал», в финале прошлого розыгрыша команда обыграла мексиканскую «Пачуку» (3:0). «Реал» лидирует по количеству побед в турнире, на счету мадридского клуба их 4.

