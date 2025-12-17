Top.Mail.Ru
Вратарь Сафонов вместе с ПСЖ может выиграть Межконтинентальный кубок

17 декабря 2025, 00:07

Финал Межконтинентального кубка Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в среду на стадионе «Ахмад бин Али» в катарском Эр-Райяне и начнется в 20:00 мск. В решающем матче сыграют французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и бразильский «Фламенго».

В турнире принимают участие шесть победителей главных континентальных соревнований. ПСЖ сразу попал в финал турнира как победитель Лиги чемпионов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Фламенго» как победитель Кубка Либертадорес от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) начал Межконтинентальный кубок с четвертьфинала, на пути к решающему матчу бразильская команда прошла мексиканский «Крус Асуль» (2:1) и египетский «Пирамидс» (2:0).

В стартовом составе парижского клуба вполне может появиться Сафонов. 26-летний голкипер защищал ворота команды в трех последних матчах. Это случилось в том числе из-за травмы француза Люка Шевалье, который до повреждения был основным вратарем. В этих трех встречах Сафонов пропустил два мяча, проведя две игры «на ноль».

Перед вылетом в Катар пресс-служба ПСЖ опубликовала общую фотографию команды. На ней не оказалось Сафонова, но присутствовал Шевалье. При этом россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой и сделанном с того же ракурса. Позднее Сафонов написал в своем Telegram-канале, что его не убирали с фотографии, добавив, что просто решил спрятаться, чтобы не портить фотографию. Шевалье уже восстановился от повреждения и оказался на скамейке запасных в заключительном матче против «Метца» (3:2). Пока неизвестно, кому главный тренер парижской команды Луис Энрике доверит роль основного голкипера в предстоящей встрече.

Межконтинентальный кубок проводится с 1960 года, изначально его разыгрывали победитель Лиги чемпионов УЕФА (Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес. До 1979 года обладатель трофея определялся по итогам двухматчевого противостояния, с 1980-го — по итогам одной игры. Соревнование проводилось в таком формате до 2004 года, после этого турнир заменил клубный чемпионат мира, где участвовали также представители шести конфедераций ФИФА. В 2024 году в связи с реформой клубного чемпионата мира (состав участников расширился до 32) Межконтинентальный кубок возродился, теперь ФИФА проводит два турнира.

Действующим победителем Межконтинентального кубка является мадридский «Реал», в финале прошлого розыгрыша команда обыграла мексиканскую «Пачуку» (3:0). «Реал» лидирует по количеству побед в турнире, на счету мадридского клуба их 4.

О Сафонове

Сафонов выступает за ПСЖ с июля 2024 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2029 года. Всего Сафонов провел за парижан 20 матчей во всех турнирах, пропустив 15 мячей и 9 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Vilar
Vilar
17 декабря в 12:49
... а может и не выиграть.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
17 декабря в 11:07, ред.
...на слуху,на виду и слава Богу! День прошёл Деньги на счету...!
Кто то и постоять за себя не может, а Сафа выживает...!!!
112910415
112910415
17 декабря в 08:46
ещё в детстве, старая гадалка предсказала Матвею этот феноменальный успех ... никто тогда не верил !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 декабря в 06:47
В этом межгалактическом матче на поле могут выйти сразу 4 бывших игрока РПЛ.....
Вот где истинная кузница талантов ...а не в каких то там топах...
mcna975ax8nm
mcna975ax8nm
17 декабря в 05:38
Конечно выиграет сидя опять на скамейке
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 05:17
Такими темпами Сафонов может стать самым титулованным российским футболистом, который играет ТАМ. Интересно, а кто у нас рекордсмен по количеству трофеев, завоёванных в клубах Европы? Прямо сейчас покопаюсь, сам себе нашёл работу...
sv_1969
sv_1969
17 декабря в 04:53
Мотя такой!!! Возьмёт и выиграет!!!)))
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 03:21
Да пусть уже выиграет...
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 03:06
"Его соглашение с клубом действует до лета 2029 года." - Это сколько же ещё потенциально Мотя может призов выиграть...)
Capral
Capral
17 декабря в 00:38
В прошлом году, если не ошибаюсь его выиграл Реал, причем без борьбы. Уровень этого соревнования довольно невысокий, а следовательно и победа в нем мало значимая.
