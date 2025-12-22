Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКубок африканских наций 2025

Сборная Марокко с победы начала домашний Кубок африканских наций

сегодня, 00:02
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко2 : 0Логотип футбольный клуб Коморские ОстроваКоморские ОстроваМатч завершен

Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла команду Коморских островов в стартовом матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Марокко.

Забитыми мячами отметились Браим Диас (55-я минута) и Аюб Эль-Кааби (74). На 11-й минуте марокканский футболист Суфиане Рахими не реализовал пенальти.

Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы А, в которой также выступают команды Мали и Замбии. В следующем туре марокканцы сыграют с малийцами, сборная Коморских островов встретится с командой Замбии. Оба матча пройдут 26 декабря.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети сборной Марокко
«Астон Вилла» победила «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
Вчера, 21:30
«Бавария» отправила четыре безответных мяча в ворота «Хайденхайма»
Вчера, 21:25
«Барселона» обыграла «Вильярреал» и завершила год на первом месте в Ла Лиге
Вчера, 20:15
«Жирона» потерпела крупное поражение от «Атлетико»
Вчера, 17:55
«Арсенал» победил в гостях «Эвертон»
Вчера, 01:05
«Реал» победил «Севилью»
Вчера, 01:00
Сортировать
Все комментарии
xvtjnz2kwj53
xvtjnz2kwj53
сегодня в 04:17
У Марокканцев сейчас много поклонников после последнего ЧМ
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:39
Ожидаемая победа без пропущенных мячей, тем не менее важно было хорошо стартовать в турнире.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:52
Есть первая победа главного фаворита кубка Африки)) поболею за Марокко.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:07
Состав Комор - второй дивизион французского футбола. Генгам, Осер, Сошо и прочее. подозреваю что игроки сборной не были на родине за которую играют. да и мамы-папы оттуда свинтили лет в 15) но это не отменяет факта что родители родились там, а дети могут играть за сборную
ABir
ABir
сегодня в 00:58
Интересный турнир-смотр ближайшего европейского футбольного резерва
Comentarios
Comentarios ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:54
Сафоныч все возьмет даж из чужих потащит
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:42, ред.
Коморские о-ва, вот с кем ещё не играла команда Карпина, но это пожалуй слишком сильный соперник что бы спасать рекорд Дзюбы раз они вышли в основную часть такого турнира
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
"Со скрипом" - "Острова" сражались как могли, даже кипер парировал пенальти...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:25
Ожидаемая победа и даже счет угадал))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 