«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги

1766528711

вчера, 01:25

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Основное время завершилось со счётом 1:1.

Автогол Лакруа на 80-й минуте вывел «канониров» вперёд. На 90+5-й Гуэхи сравнял счёт. В серии пенальти победу одержал «Арсенал» — 8:7. У «Кристал Пэлас» свою попытку не смог реализовать Лакруа.

В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Челси». Первая игра пройдёт 14 января на поле «синих», ответная — 3 февраля.