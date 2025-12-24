Top.Mail.Ru
«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги

вчера, 01:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласЗакончился после серии пенальти

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Основное время завершилось со счётом 1:1.

Автогол Лакруа на 80-й минуте вывел «канониров» вперёд. На 90+5-й Гуэхи сравнял счёт. В серии пенальти победу одержал «Арсенал» — 8:7. У «Кристал Пэлас» свою попытку не смог реализовать Лакруа.

В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Челси». Первая игра пройдёт 14 января на поле «синих», ответная — 3 февраля.

Salo 37
Salo 37 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:27
Попробуйте посмотреть хотя бы обзор, если не матч.
Capral
Capral
вчера в 16:12
А ты на что променял- на подленькие вбросы моих оппонентов? За моей спиной козни мне строишь? Это красиво, по мужски?
Capral
Capral
вчера в 16:06
Тебе бы мои футбольные знания не знал бы ты горя.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:55
А для "приличия" это как- так как ты вчера, перед тем как задать мне неудобные вопросы по игре Краснодар-ЦСКА, предворительно посмотрев этот матч в записи? Это сейчас называется для приличия?

Можешь мне не отвечать, потому что не получится технически. На этом всё.
azkan
azkan ответ 398zcezmqrpf (раскрыть)
вчера в 15:41
Из-за этих малых сил могли и вылететь из куба)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
Актуально. Факт налицо.
Хоть бы обзор для приличия глянули ... (facepalm)
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:19
Я уверен, некоторые игры не смотрят, а потом гонят ахинею.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:16, ред.
Что тут Пэлас нахваливают, а главное - за что, так и не увидел. Вратарь отбил всё что можно и нельзя.
А мнение на предмет отскока Арсенала вызывает такой смех, который бы даже Бабу Ягу в мандраж ввёл. )))

Матч, где было подавляющее преимущество "канониров", и полная недееспособность Пэлас, которые только 1 раз попали в створ , забив гол.
Трудно вообразить, что при такой безобразной игре Пэлас мог пройти дальше, выиграв серию пенальти.

Арсенал был на три головы сильнее соперника и вполне заслужено прошёл дальше. Реализация же моментов должна вводить Артету в ужас. В Лиге Чемпионов такое не прощается.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:40
Это взгляд человека с мозгами. Поэтому ты не в тренде! ))
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:33
Эмери плохой тренер?

А в Краснодаре, что семь пядей во лбу?

В Шахтёре на пике славы кто был? Не Бетман, а лет восемь... и Европы не чурались....

Симбиоз многоликий необходим....

Да зачем далеко ходить, для начала яркий пример Балтика...
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:29
Я за то чтобы он поработал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:29
Вон даже как...
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:28
В настоящее время сомневаюсь, что Спартак ожил бы с Моуриньо, Гвардиолой, Артетой, ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:28
Я к чему вопрос поднял... КБшные ортодоксы больше не хотят видеть Романова, - им Пафос подавай ! )))
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:25
Я ничего плохого не подумал за твой планшет.

Мну подозревает, что любой тренер может раскрыться (но не факт) при совпадении многих факторов... Хотя иногда достаточно и финансового, тот же Зенит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:21
Не на то нажал в планшетке, - удалил коммент.)
Но мы друг друга поняли, - это главное.
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:21
Макс, этот вопрос непредсказуем, как разговоры о жене соседа - пока сам не попробуешь точной оценки не дашь.
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:18
Там всех надо выгрести!
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:17
Я такого не знаю.
Извини за многословность!
Привет старина Макс!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:15, ред.
Олег, здорова.
Извини, что вопрос не в тему..., Тут Романова собираются подвинуть в Спартаке.
Своё мнение, как КБшника, в 2-х словах изложи, пжста. Можешь здесь, можешь на ветке о Карседо, - мне без разницы. ))
Шуня771
Шуня771 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 14:13
С учётом "компактности" кубковых игр должны вытянуть...
Шуня771
Шуня771 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 14:12
Безусловно это серьезная дополнительная нагрузка, но и конкуренты тоже будут потеть...
Астон Вилла в засаде....)
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 11:48
Теперь можно сосредоточиться на примьер лиге!
Capral
Capral
вчера в 11:14, ред.
После матча с Баварией хотелось посмотреть, все ли соперники Арсенала, так прогибаются перед лондонцами как баварцы. Лихой 1-й тайм, с однозначным преимуществом Арсенала над обескровленным соперником, который в этой игре потерял еще одну боевую единицу. Вторую игру смотрю КП. Очень мне нравится эта команда.

Да, можно сказать, что 1-й тайм КП выстоял за счет блистательного Бенитеса, отражавшего всё что летело в ворота. Но и он был бессилен против автогола Лакруа. Хотя в этом случае, частично виноват и сам вратарь, не сыгравший на выходе. По новым правилам разрешается блокировать вратаря в пределах правил, даже во вратарской...

Не скажу, что преимущество Арсенала было подавляющим и во 2-м тайме. Напротив, КП имел несколько опасных контратак, а после подачи углового, мяч чудом не влетел в ворота лондонцев. Вероятно, ничья не самый справедливый итог для Арсенала, при том развитии событий, что был по ходу игры. Но в серии пенальти- мучительной и долгой, снова подвел КП, всё тот же Лакруа...

Вобщем- Арсенал с победой!!! Мне удалось посмотреть несколько игр Арсенала, включая матч с Баварией. Мощная команда, быстрая, но несколько силовая и предсказуемая. Ну и конечно стандарты, особенно угловые в исполнении Арсенала выглядят невероятно грозными.
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:13
первый тайм стекольщики еле волочились не понимая че делать. а вот во втором команду как подменили, начали играть агрессивней и Арсенал ну если не поплыл то почти. пришлось выпускать основу Эдегора и Сакка, в итоге с их помощью и запихали. но после 9 добавленных появилась уверенность что Пэлас дожмет свой гол. Молодцы. Пенали били на удивление четко и красиво, без промахов. Редкий случай когда было мало этих 56ьных пенальти с остановками перед ударом, некоторые вообще без разбега с места положили)
112910415
112910415
вчера в 10:40
казалось, что фортуна отвернулась ...
но вовсе нет !
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:39
"Защитник «Пэлас» Максанс Лакруа сначала забил в свои ворота в основное время, а потом стал единственным из 16 игроков, кто промахнулся с пенальти."

подзаработал перед НГ, деткам на конфеты
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:42
у канониров добавилось два матча с веселым, непредсказуемым Челси, плюс возможно финал с МС или сороками.......не помешают в борьбе за АПЛ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:28
Серия пенальти - далеко не "аля Сафонов"...)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 08:52
Подавляющее преимущество пушкарей в обеих таймах, но круглый игнорировал проем ворот.
В целом итоговый результат справедливый.
Гость
