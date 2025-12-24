«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Основное время завершилось со счётом 1:1.
Автогол Лакруа на 80-й минуте вывел «канониров» вперёд. На 90+5-й Гуэхи сравнял счёт. В серии пенальти победу одержал «Арсенал» — 8:7. У «Кристал Пэлас» свою попытку не смог реализовать Лакруа.
В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Челси». Первая игра пройдёт 14 января на поле «синих», ответная — 3 февраля.
Можешь мне не отвечать, потому что не получится технически. На этом всё.
Хоть бы обзор для приличия глянули ... (facepalm)
А мнение на предмет отскока Арсенала вызывает такой смех, который бы даже Бабу Ягу в мандраж ввёл. )))
Матч, где было подавляющее преимущество "канониров", и полная недееспособность Пэлас, которые только 1 раз попали в створ , забив гол.
Трудно вообразить, что при такой безобразной игре Пэлас мог пройти дальше, выиграв серию пенальти.
Арсенал был на три головы сильнее соперника и вполне заслужено прошёл дальше. Реализация же моментов должна вводить Артету в ужас. В Лиге Чемпионов такое не прощается.
А в Краснодаре, что семь пядей во лбу?
В Шахтёре на пике славы кто был? Не Бетман, а лет восемь... и Европы не чурались....
Симбиоз многоликий необходим....
Да зачем далеко ходить, для начала яркий пример Балтика...
Мну подозревает, что любой тренер может раскрыться (но не факт) при совпадении многих факторов... Хотя иногда достаточно и финансового, тот же Зенит.
Но мы друг друга поняли, - это главное.
Извини за многословность!
Привет старина Макс!
Извини, что вопрос не в тему..., Тут Романова собираются подвинуть в Спартаке.
Своё мнение, как КБшника, в 2-х словах изложи, пжста. Можешь здесь, можешь на ветке о Карседо, - мне без разницы. ))
Астон Вилла в засаде....)
Да, можно сказать, что 1-й тайм КП выстоял за счет блистательного Бенитеса, отражавшего всё что летело в ворота. Но и он был бессилен против автогола Лакруа. Хотя в этом случае, частично виноват и сам вратарь, не сыгравший на выходе. По новым правилам разрешается блокировать вратаря в пределах правил, даже во вратарской...
Не скажу, что преимущество Арсенала было подавляющим и во 2-м тайме. Напротив, КП имел несколько опасных контратак, а после подачи углового, мяч чудом не влетел в ворота лондонцев. Вероятно, ничья не самый справедливый итог для Арсенала, при том развитии событий, что был по ходу игры. Но в серии пенальти- мучительной и долгой, снова подвел КП, всё тот же Лакруа...
Вобщем- Арсенал с победой!!! Мне удалось посмотреть несколько игр Арсенала, включая матч с Баварией. Мощная команда, быстрая, но несколько силовая и предсказуемая. Ну и конечно стандарты, особенно угловые в исполнении Арсенала выглядят невероятно грозными.
но вовсе нет !
подзаработал перед НГ, деткам на конфеты
В целом итоговый результат справедливый.
