В сборной России сообщили, что Кафанов остается тренером вратарей

вчера, 15:46

Виталий Кафанов продолжает работу в качестве тренера вратарей сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-атташе сборной России Екатерина Гришенкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кафанов является главным кандидатом на пост главного тренера казанского «Рубина», который намерен уволить действующего наставника команды Рашида Рахимова.

«Появившиеся слухи не комментируем. Виталий Витальевич Кафанов продолжает работу в качестве тренера вратарей национальной сборной России по футболу», — сказала Гришенкова.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. После 18 туров казанская команда набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

g32r93jc7bxj
g32r93jc7bxj
вчера в 22:49
Сидит на своем месте, пусть там и остаётся
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:38
А можно усидеть сразу на двух стульях...???? .... уже были такие варианты и на выходе ноль...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:27
Дайте же Виталику поработать нормально )))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:12
Учту на будущее...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54, ред.
...Витя,если немного скривился в улыбке, Я не зря день прожил (для всех соккерцов конечно!)....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:50
Не трави душу))).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:49
заслуженные люди при местах.
вот если бы у Хиддинка был свой личный пресс атташе или тренер вратарей, что творилось бы в медиа?
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:45
Если честно, вся эта история с Кафановым и «Рубином» больше похожа на типичную медийную утку. Человек уже много лет работает с вратарями, и делает это, мягко говоря, отлично. В сборной при нём всегда был порядок на этой позиции, несмотря на все сложности последних лет. И вдруг — сразу главный тренер клуба РПЛ? Слишком резко выглядит.

Понятно, откуда слухи растут: у «Рубина» сейчас нестабильная ситуация, результат вроде бы не провальный, но и без прорыва. Седьмое место — это ни туда ни сюда, и всегда в такие моменты начинают искать «новую кровь». Но увольнять Рахимова прямо сейчас — странное решение. Команда не в зоне вылета, не разваливается, играет вполне организованно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:39
А мне искренне непонятно, что может дать этот престарелый "вратарь" в качестве тренера вратарём сборной . Единственная его обязанность это назвать Карпину сначала 5 фамилий вратарей для вызова в сборную, а затем по одной фамилии на каждый матч. Никаких тренировочных упражнений или тактических занятий он в силу пенсионного возраста не проводит. Просто удобный и покладистый мужик и все
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:37
...Минхерц, Валера сказал :..."Виталик,не в коем случае, а если ещё и совмещать будешь,полная ж-па,плавали знаем!"....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:36, ред.
А зачем им вообще чем то там заниматься ? Просто взгляни на структуру РФС - половина департаментов это выдуманные рабочие места для детей и внуков столичной "интеллигенции".
З/п капает, ф*фло в паблики вбрасывается, работа ведётся. Такие новости можно пачками швырять хоть каждый день, - любую футбольную персону выбирай, затем бери у неё вью и "устанавливай истину".
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:19, ред.
Не мешайте адвокату Сафонова вести свою адвокатскую практику. Хотя конечно клиент последнее время не нуждается в защите и сам прекрасно защищает своё имя, но лучше бы адвокату всё таки заниматься адвокатской деятельностью, может взять пару запутанных уголовных дел?
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:24
Последнее время с Кафановым носятся как со списанной торбой
Vilar
Vilar
вчера в 16:21
Ни фига, себе, в распущенной(!) сборной, ни в рфс, а именно в сборной, есть
пресс-атташе! У неё, конечно, есть ещё штат сотрудников и все на зарплате.
Интересно, слухи не комментируют, в таком случае, чем они ещё могут заниматься?
Capral
Capral
вчера в 16:01
Да итак понятно было, даже нечего обсуждать.
