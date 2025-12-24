Le Parisien признала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком команды в декабре журналистами газеты Le Parisien. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
В декабре Сафонов провел за ПСЖ четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго», россиянин отбил четыре удара в послематчевой серии пенальти.
Сафонов получил от журналистов Le Parisien среднюю оценку 7,25 балла (максимум — 10). Второе место занял Варрен Заир-Эмри (7 баллов), третье — Вильян Пачо (6,31). Грузинский футболист Хвича Кварацхелия занял пятое место, получив 6 баллов.
Межконтинентальный кубок стал для 26-летнего Сафонова шестым трофеем в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.
пенальти пробил эффектно,мяч на Юго Запад улетел, до сих пор ищут!
У которого в родственниках Наталья Водянова (невестка)....
Что то меня понесло...не в ту степь)))
Матвея с очередным признанием его таланта !!!!!!
"Терпенье и труд - всё перетрут".....
Матвею под Новый ГОД немножко славы и успеха! Это наша
13 -тая, только по французки ! Вознаграждение в кассе Издания!
