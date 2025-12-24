Le Parisien признала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ

1766591630

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» был признан лучшим игроком команды в декабре журналистами газеты Le Parisien. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

В декабре Сафонов провел за ПСЖ четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго», россиянин отбил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов получил от журналистов Le Parisien среднюю оценку 7,25 балла (максимум — 10). Второе место занял Варрен Заир-Эмри (7 баллов), третье — Вильян Пачо (6,31). Грузинский футболист Хвича Кварацхелия занял пятое место, получив 6 баллов.