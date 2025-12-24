Top.Mail.Ru
Le Parisien признала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ

вчера, 18:53

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком команды в декабре журналистами газеты Le Parisien. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

В декабре Сафонов провел за ПСЖ четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго», россиянин отбил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов получил от журналистов Le Parisien среднюю оценку 7,25 балла (максимум — 10). Второе место занял Варрен Заир-Эмри (7 баллов), третье — Вильян Пачо (6,31). Грузинский футболист Хвича Кварацхелия занял пятое место, получив 6 баллов.

Межконтинентальный кубок стал для 26-летнего Сафонова шестым трофеем в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.

Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:03
Сафонов заслужил признание своей яркой игрой в финале. Это укрепило его позиции в клубе.
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:39
Эдак и до золотого мяча недалеко...
shlomo
shlomo
вчера в 21:53
Отличная новость для Матвея. Такие новости и травмы помогают легче переносить.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:52
....Даешь Дембеле! Вышел два голевых запорол и
пенальти пробил эффектно,мяч на Юго Запад улетел, до сих пор ищут!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:46
Если бы в этом месяце лучшим игроком ПСЖ признали кого то другого - их бы просто не поняли...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:45
С 2015 года газета является дочерним предприятием Бернара Арно....
У которого в родственниках Наталья Водянова (невестка)....
Что то меня понесло...не в ту степь)))

Матвея с очередным признанием его таланта !!!!!!
"Терпенье и труд - всё перетрут".....
gh5ngjkau3fu
gh5ngjkau3fu
вчера в 20:39
Мотя заслужил, жаль что травма прервала его звёздный час
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:32
Как в мгновение ока Золушка стала принцессой! Так нечасто, но бывает
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:29
Ну все закономерно. Принёс кубок ПСЖ
Capral
Capral
вчера в 20:01
За каждый отраженный пенальти, а их было 4, можно было бы и на четыре месяца вперед дать лучшего, авансом...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:32
Молодцом Моти в струю попал...!...)
shur
shur
вчера в 19:25
...журналисты народ не богатый, их богатства сенсации ! Ну а
Матвею под Новый ГОД немножко славы и успеха! Это наша
13 -тая, только по французки ! Вознаграждение в кассе Издания!
112910415
112910415
вчера в 19:25
звёздный час,однако !
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:16
Молодчина!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:14
Трофей принес, молодец!! Остальное вообще ерунда...
