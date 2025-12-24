Фернандеш и Майну пропустят матч МЮ против «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» не сможет рассчитывать на полузащитников Кобби Майну и Бруну Фернандеша. Оба игрока пропустят встречу из-за травм. По словам наставника МЮ Рубена Аморима, Майну вернется в строй раньше Фернандеша, однако точная дата не называется.
Матч МЮ — «Ньюкасл» состоится 26 декабря.
