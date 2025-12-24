Top.Mail.Ru
Фернандеш и Майну пропустят матч МЮ против «Ньюкасла»

вчера, 21:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедЗавтра в 23:00 Не начался

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» не сможет рассчитывать на полузащитников Кобби Майну и Бруну Фернандеша. Оба игрока пропустят встречу из-за травм. По словам наставника МЮ Рубена Аморима, Майну вернется в строй раньше Фернандеша, однако точная дата не называется.

Матч МЮ — «Ньюкасл» состоится 26 декабря.

j4pup9szajyq
j4pup9szajyq
сегодня в 03:45
Серьезная фора для сорок
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:15
Спасибо за разъяснение. Но только прошу учесть, что я вынужден, и очень часто отвечать на провокации недоброжелателей. Вы же сами свидетель этих сцен.
Но в конце концов я не настаиваю на возврате статуса, как решите так и будет. Больше к этому вопросу не возвращаюсь.

Всего доброго.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:08
Здравствуйте.

Временно убрали, по техническим причинам (ввиду вопроса который обсуждали). Позднее планируем вернуть.

При этом отмечу, что бывает что Ваши комментарии в течении дня через один, на протяжении нескольких часов, попадают в не топ - этого лучше избегать, в Вашем случае такое случается в основном когда Вы общаетесь с теми к кому у Вас антипатия, условно говоря ожесточённые разговоры на повышенных тонах, а также изредка троллинг отдельных пользователей.

В целом же ничего принципиально не поменялось за последние недели и месяцы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:05
Это потеря для МЮ - это точно.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:51
А Н/К недавно не так плохо сыграл против Челси и даже небоскрёб забил дважды. Можно конечно предъявить претензии к обороне аристократов, но что есть то есть. Я не видел 2-й тайм в прямом эфире, только ролик, но даже по нему было видно, что и во 2-м тайме моменты у "сорок" были...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:38
это не повод бояться Ньюкасла))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:34
...пускай мне будет хуже,как говорят, а на самом деле лучше ,отдохну хоть от этого португальца и от его навязанного мышления в команде! Да и ещё раз да,это моё сугубо личное мнение!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:31
Пожелаю игрокам - здоровья !
Гость
