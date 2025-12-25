Top.Mail.Ru
Митрофанов отметил, что договоренности о матче сборных России и США нет

25 декабря 2025, 09:03

Переговоры Российского футбольного союза (РФС) и Федерации футбола США о проведении матча сборных развиваются по синусоиде. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Детали переговоров по этой теме я раскрывать не могу. Сборная США сильна как соперник, футбол в стране развивается. Тема возможного матча обсуждалась с МИД и Сергеем Викторовичем Лавровым. Потому что было бы безответственно с кем-то обсуждать проведение матча с США даже за чашкой кофе, не получив позицию министерства иностранных дел, — сказал Митрофанов. — Это нормально, ведь МИД — орган государственной власти, который в том числе в рамках культурного, спортивного и других направлений международного сотрудничества осуществляет координацию деятельности других организаций. Поэтому мы здесь реализуем свою маленькую часть работы под крылом нашего государства по тем векторам, которые государство нам задает».

«После этого были контакты с коллегами из Федерации футбола США. Эти контакты развиваются по синусоиде, поскольку коллеги из США ориентируется на позицию и заявления своего президента страны, что, наверное, тоже понятно и объяснимо. Пока что решений и договоренностей о матче наших сборных нет», — добавил Митрофанов.

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.

112910415
112910415
25 декабря в 10:30
очень интересно узнать, а с кем ещё нет договорённости ?!
7pa8gxryvrvz
7pa8gxryvrvz
25 декабря в 10:10
Рано или поздно, но договорятся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
25 декабря в 10:07
После встречи на Аляске такие разговоры пошли как стая горделивый уток))
dhqhm69e63ay
dhqhm69e63ay
25 декабря в 09:52
Это же не хоккей, там хоть помахаться можно с противником
Alex_67
Alex_67
25 декабря в 09:45
Кто вообще поднял эту тему?
CCCP1922
CCCP1922
25 декабря в 09:41
Митрофанов сам хоть понял, что сказал?
sv_1969
sv_1969
25 декабря в 09:30
Как грится на нет и суда нет)
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 09:26, ред.
Сколько можно рассуждать о том чего нет, он бы ещё книгу написал. "Тысяча и один способ создать иллюзию бурной деятельности и размыть ответственность для чайников"
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 09:21
По синусоиде наверное тяжко работать?)
