Митрофанов отметил, что договоренности о матче сборных России и США нет

25 декабря 2025, 09:03

Переговоры Российского футбольного союза ( РФС ) и Федерации футбола США о проведении матча сборных развиваются по синусоиде. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США . Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Детали переговоров по этой теме я раскрывать не могу. Сборная США сильна как соперник, футбол в стране развивается. Тема возможного матча обсуждалась с МИД и Сергеем Викторовичем Лавровым. Потому что было бы безответственно с кем-то обсуждать проведение матча с США даже за чашкой кофе, не получив позицию министерства иностранных дел, — сказал Митрофанов. — Это нормально, ведь МИД — орган государственной власти, который в том числе в рамках культурного, спортивного и других направлений международного сотрудничества осуществляет координацию деятельности других организаций. Поэтому мы здесь реализуем свою маленькую часть работы под крылом нашего государства по тем векторам, которые государство нам задает».

«После этого были контакты с коллегами из Федерации футбола США . Эти контакты развиваются по синусоиде, поскольку коллеги из США ориентируется на позицию и заявления своего президента страны, что, наверное, тоже понятно и объяснимо. Пока что решений и договоренностей о матче наших сборных нет», — добавил Митрофанов.