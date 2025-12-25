Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Совмещение постов не сказалось на работе Карпина в сборной — Митрофанов

25 декабря 2025, 09:53

Качество работы Валерия Карпина в сборной России по футболу не ухудшалось в связи с его параллельной работой в московском «Динамо». Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В ноябре Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он возглавлял команду с лета.

«Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и „Динамо“. Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В „Динамо“ он работал по совместительству, которое мы согласовывали, — сказал Митрофанов. — Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с „Динамо“ он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всем. Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в „Динамо“. Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением».

Ранее Карпин совмещал работу в сборной и «Ростове». «Если не брать отдельные нюансы, в целом разницы не было. Сборная была и остается местом, где он на 100 процентов реализует свои профессиональные качества», — отметил Митрофанов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гладилин выступил против назначения Карседо главным тренером «Спартака»
24 декабря
Точилин считает назначение Гусева оптимальным вариантом для «Динамо»
23 декабря
Сёмин отметил опыт Гусева, которого назначили главным тренером «Динамо»
23 декабря
Булыкин надеется, что «Динамо» добьется успеха под руководством Гусева
23 декабря
«Црвена Звезда» может помочь Станковичу восстановить карьеру — Гладилин
22 декабря
Батраков рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов
22 декабря
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
25 декабря в 18:21
Если бы им Бруней накидал, он все равно бы сказал о высоком качестве работы
Ruslik1982
Ruslik1982
25 декабря в 13:52
сборная как не играла до Карпина, так не играла с ним, так же не играла и с совмещенными постами, и так же не будет играть и после Карпина
112910415
112910415
25 декабря в 12:57
Генеральный Секретарь ошибаться не может !
Alex_67
Alex_67
25 декабря в 12:32
Долго ещё Митрофанов собирается восхищать нас своим словоблудием?
Capral
Capral
25 декабря в 12:14, ред.
Ничего на совмещении Карпина в сборной и клубе не сказалось, просто, как только попался относительно сложный соперник, сразу это сказалось на результате. А сказалось, потому что и тактически и стратегически, именно Валера проиграл Чили, выпустив одновременно трёх распасовщиков и неопытного Бивеева, которые во многом и подпортили игру, своими несогласованными действиями. Однозначно, негатив накопившейся у Карпина в клубе, конечно же сказался на игре сборной, плюс- бесконечное давление со стороны прессы и болельщиков. Однако, это не то совмещение клуба и сборной, о котором стоит говорить, потому что полноценного цикла игр сборной не было. Непростая ситуация в клубе повлияла на работу Карпина, но не совмещение, в прямом смысле слова.
Если говорить об ошибках в совмещения, то можно вспомнить ЧМ-82, где сразу три, абсолютно разных тренера работали в сборной СССР и тянули её в разные стороны...
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 11:46, ред.
"Сборная была и остается местом, где он на 100 процентов реализует свои профессиональные качества», — отметил Митрофанов.". Возникает сразу логичный вопрос к Генеральному секретаю РФС - Если на сборную Валерий Георгиевич на 100% реализовавал свои проф качества - сколько процентов этих качеств остовалось на ФК Ростов , а затем и на московское Динамо? Получается когда руководство РФС утверждало согласование на совмещение - оно заведомо (намеренно или нет ) шло на ослабление данных клубов РФС? )
Может это по тому , что сборная хоть иногда , но может выезжать на какие либо экзотические острова , а клубы только на сборы и не всегда за бугор? )
shur
shur
25 декабря в 10:38
...как показывает практика смещение, тьфу ты, совмещение не всегда есть хорошо!!!
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 10:19, ред.
Удивительное заявление с учётом того что Валера покинул Динамо сразу после неудачных игр сборной, настолько сразу что можно было понять что скорее всего в следствии. Получается Валере виднее сказалось или не сказалось. Зачем такое говорить? Что они хотят скрыть и кого прикрывают если Валера сам даже не скрывает взаимосвязи? Попытка сказать что у них всё схвачено и снять с себя ответственность за результат матча с чилийцами путём обмана обывателей. Это они любят покуда обыватели позволяют
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 