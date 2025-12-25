Совмещение постов не сказалось на работе Карпина в сборной — Митрофанов

Качество работы Валерия Карпина в сборной России по футболу не ухудшалось в связи с его параллельной работой в московском «Динамо». Такое мнение в интервью высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
В ноябре Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он возглавлял команду с лета.
«Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и „Динамо“. Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В „Динамо“ он работал по совместительству, которое мы согласовывали, — сказал Митрофанов. — Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с „Динамо“ он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всем. Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в „Динамо“. Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением».
Ранее Карпин совмещал работу в сборной и «Ростове». «Если не брать отдельные нюансы, в целом разницы не было. Сборная была и остается местом, где он на 100 процентов реализует свои профессиональные качества», — отметил Митрофанов.
Может это по тому , что сборная хоть иногда , но может выезжать на какие либо экзотические острова , а клубы только на сборы и не всегда за бугор? )
Может это по тому , что сборная хоть иногда , но может выезжать на какие либо экзотические острова , а клубы только на сборы и не всегда за бугор? )
Если говорить об ошибках в совмещения, то можно вспомнить ЧМ-82, где сразу три, абсолютно разных тренера работали в сборной СССР и тянули её в разные стороны...
Если говорить об ошибках в совмещения, то можно вспомнить ЧМ-82, где сразу три, абсолютно разных тренера работали в сборной СССР и тянули её в разные стороны...