Сборная России планирует провести два выездных матча летом с участниками ЧМ

Сборная России по футболу планирует провести два выездных матча в июне 2026 года против участников финальной стадии чемпионата мира. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира, — сказал он. — Есть варианты с разными командами».
С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд.
проинформированы! Но почему то грусть,печаль меня овладевает всё больше и больше! 2018-тый как будто в последний раз как сказке побывали! Желаю Сборной хоть какой то перспективы,потому что без
международок это команда местного назначения!!! С Наступающем Карпушу и Ко.....!!!
