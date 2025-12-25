Сборная России планирует провести два выездных матча летом с участниками ЧМ

1766650541

Сборная России по футболу планирует провести два выездных матча в июне 2026 года против участников финальной стадии чемпионата мира. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира, — сказал он. — Есть варианты с разными командами».