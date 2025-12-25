Top.Mail.Ru
Сборная России планирует провести два выездных матча летом с участниками ЧМ

25 декабря 2025, 11:15

Сборная России по футболу планирует провести два выездных матча в июне 2026 года против участников финальной стадии чемпионата мира. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира, — сказал он. — Есть варианты с разными командами».

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд.

ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 13:03
С Украиной и США даешь бойню
Брулин
Брулин
25 декабря в 16:18
Кюрасао и Иордания ?
Rupertt
Rupertt
25 декабря в 14:32
Это, безусловно, шаг вперед, потому что вариться только в товарищеских матчах с условными сборными второго эшелона — тупик. Игры с командами, которые готовятся к ЧМ, дали бы реальное понимание уровня сборной России. Еще вопрос — насколько эти команды будут мотивированы. Если для них это будет проходная игра вторым составом, то большого смысла тоже немного. Хотелось бы, чтобы это были полноценные проверки, а не просто галочка в календаре.
za6uxg6yp7z5
za6uxg6yp7z5
25 декабря в 13:37
Кроме европейцев и североамериканцев могут сыграть с любым соперником.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 декабря в 13:12
Неужели в этот раз с грандами? Правда лететь на Кюрасао и Гаити далековато, но оно того стоит. Нашей сборной есть чему у них поучиться.
Vilar
Vilar
25 декабря в 12:46
Почему молчит выдающийся пресс-атташе сборной России Екатерина Гришенкова, ведь это её хлеб: вешать лапшу футбольным обывателям, в части планов сборной.
112910415
112910415
25 декабря в 12:33
кто-то непременно поддастся на наши серьёзные аргументы !
YNWA
YNWA
25 декабря в 12:09
Планы как всегда грандиозные!
shlomo
shlomo
25 декабря в 12:08
Я планирую до середины 2026 года юзать куртизанок, а летом жениться на Скарлет Йоханссен.....
shur
shur
25 декабря в 12:07
..это просто необходимо! Вроде как жива-здорова наша Первая команда! Мы в курсе событий! Держим руку на пульсе ! Всегда
проинформированы! Но почему то грусть,печаль меня овладевает всё больше и больше! 2018-тый как будто в последний раз как сказке побывали! Желаю Сборной хоть какой то перспективы,потому что без
международок это команда местного назначения!!! С Наступающем Карпушу и Ко.....!!!
LOpp
LOpp
25 декабря в 11:56
вариантов много: Узбекистан, Катар, Кюрасао, Иран, Гаити...
valeron4321
valeron4321
25 декабря в 11:43
И снова все сводится к денежному вопросу...
Гость
