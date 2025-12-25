Сборная России может сыграть с командами Венгрии и Китая

1766684991

Российский футбольный союз ( РФС ) продолжает диалог с коллегами из Венгрии и Китая о проведении матчей со сборной России. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

«Не могу согласиться с формулировкой „оставили идею“. Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры, — сказал Митрофанов. — Мы либо не совпадаем в календарях, либо каждый из нас уже нашел соперников. Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться. В какие-то окна мы отказывались играть с потенциально интересными нам соперниками, потому что на тот момент уже договорились с другими сборными».

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.