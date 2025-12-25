Top.Mail.Ru
Сборная России может сыграть с командами Венгрии и Китая

25 декабря 2025, 20:49

Российский футбольный союз (РФС) продолжает диалог с коллегами из Венгрии и Китая о проведении матчей со сборной России. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Не могу согласиться с формулировкой „оставили идею“. Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры, — сказал Митрофанов. — Мы либо не совпадаем в календарях, либо каждый из нас уже нашел соперников. Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться. В какие-то окна мы отказывались играть с потенциально интересными нам соперниками, потому что на тот момент уже договорились с другими сборными».

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.

DXTK
DXTK ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
если у них в лиге Слуцкий наменирован на тренера года....то какие выводы можно делать про их сборную......видел я их сборную в 2002 году на ЧМ........если память мне не подводит набрали 0 очков.....в группе.

PS А так фильм убойный футбол в помощь))))))))
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 17:09
Вот с КНДР было бы круто. Ребята суровые ))
Брулин
Брулин
вчера в 08:50
Китай, Венгрия...
а РФС похоже отслеживает все тренды геополитики
ABir
ABir
вчера в 05:45
Соперники достойные
112910415
112910415
вчера в 05:34
планы намечены ... за работу, товарищи !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 04:24, ред.
Сложно будет Валере спасти рекорд Дзюбы в матчах с такими соперниками
Alex_67
Alex_67
вчера в 03:58
Ни разу не видел в деле сборной Китая 🇨🇳 по футболу. Хочется посмотреть на китайский футбол.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 03:52
Сборная Венгрии в 1986 году подавала большие надежды. Сборная СССР в первом же матче группового этапа Чемпионата мира 1986 года эти надежды без жалости уничтожила. Венгрия 🇭🇺 это унижение помнит.. Возможно будет битва.... Настоящая.
7juxque28txd
7juxque28txd
25 декабря в 23:13
Может или не может,как в ромашку играют
shur
shur
25 декабря в 22:22
... хотя Я ничего не имею против корейцев,японцев,китайцев, всё
таки парни со своими восточными тараканами! А вот мадьяры это
всегда интересно и полезно,опять таки европейцы! Ждёмс....!!!
sv_1969
sv_1969
25 декабря в 22:08
В принципе если бы получилось то соперники норм
sihafazatron
sihafazatron
25 декабря в 21:47
календари не совпадают)) ну да...наши ведь такие занятые
particular
particular
25 декабря в 21:46
Поняно... Вялотекущее обозначение кипучей деятельности...
