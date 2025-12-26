Митрофанов оценил работу тренера молодежной сборной России Шабарова

1766725111

вчера, 07:58

Российский футбольный союз ( РФС ) удовлетворен работой старшего тренера молодежной сборной России . Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

В 2025 году молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса с участием команд Ирана, Бахрейна и Киргизии до 23 лет, также провела товарищеские матчи со сверстниками из Колумбии, Узбекистана, Белоруссии и Саудовской Аравии.

«Иван Шабаров является не только прекрасным тренером, но и отличным методистом. Желаю ему достичь целей, которые он перед собой ставит, стать тренером большой команды, — сказал Митрофанов. — Это топовый специалист, таких в стране единицы. Мы довольны его работой в молодежной сборной».

Митрофанов поделился впечатлениями от игр молодежной сборной в 2025 году. «Молодежная сборная России является ближайшим резервом, и для нее РФС стремится создавать как можно более качественные условия. Много молодых футболистов, прошедших через молодежку, вызываются уже в основную национальную команду, — отметил Митрофанов. — В молодежке талантливые игроки, которые в том числе представляют клубы Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и Первой лиги. Для нас важно, чтобы ребята не только варились внутри российских соревнований, но и могли сопоставить свой уровень с сильными иностранными соперниками. Матчи с разными странами и сильными клубами показывают уровень наших молодых футболистов. А также позволяют игрокам и тренерскому штабу развиваться».