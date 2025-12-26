Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Экс-игрок"Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника

вчера, 08:22

Бывший футболист московского «Локомотива» Фелипе Кайседо намерен завершить карьеру после того, как его одноклубник по эквадорской «Барселоне» Марио Пинейда погиб после нападения. Комментарий Кайседо приводит Sportmediaset.

Пинейда погиб 18 декабря после стрельбы, также от полученных ран скончалась жена игрока.

«Я, скорее всего, завершу карьеру, — сказал Кайседо. — Я не намерен продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу знать о футболе. Я не останусь в „Барселоне“. Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это, скорее, сердцем, чем разумом».

Кайседо 37 лет, он играет за «Барселону» из Гуакиляля с 2025 года. Ранее он играл за швейцарский «Базель», английский «Манчестер Сити», португальский «Спортинг», испанские «Малагу», «Леванте» и «Эспаньол», итальянские «Лацио», «Дженоа» и «Интер», а также за клуб «Абха» из Саудовской Аравии. В «Локомотиве» эквадорский форвард выступал с 2011 по 2014 год, провел 52 матча и забил 11 голов. Кайседо — двукратный обладатель Кубка Италии (в составах «Лацио» и «Интера»), с римским клубом также два раза выигрывал суперкубок страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бывший хавбек «Барселоны» Рафинья завершил карьеру
23 декабря
Бывший футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии
17 декабря
Экс-игрок «Челси» Оскар завершит карьеру из-за проблем с сердцем
13 декабря
Бускетс и Альба завершили карьеру
07 декабря
Бывший футболист ЦСКА Думбия объявил о завершении карьеры
28 ноября
Экс-хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо завершил карьеру
20 ноября
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:22
Спасибо, перед очередным годом.
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:21
Да сегодня (у меня сегодня вылезло что то непонятное и не туда не суда) , что то похожее нажимал , только не само "пользовательское соглащении ( красный шрифт), а глазами пробежал настройки - вроде всё правильно, где надо галку поставил потом пару зелёных прямоугольников "согласен" и всё пошло в прежнем режиме.
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:56
Вы отмечали вчера - сегодня, кавычкой "Пользовательское соглашение"?
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:03
То был не намек на поздравушку, а констатация факта, но после ещё пролайкал вглубь - хотел 1111 единиц ....))
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:32
🤝👍🤝!
Долго думал как ответить . Вроде как заранее не поздравляют. Решил откликнутся "наскальной письменностью" 🎆!
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:07
Отмотал лайками до своей Днюхи)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:26
Его выбор.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:19
Видно эта трагедия, стала весомым аргументом , для 37 летнего игрока , чтобы завершить карьеру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 