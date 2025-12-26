Top.Mail.Ru
Полномочий ФИФА и УЕФА не хватает для допуска России — Митрофанов

вчера, 08:47

Президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин завуалированно говорят, что их полномочий недостаточно для допуска российских команд к международным турнирам. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», — сказал Митрофанов в ответ на вопрос о том, как идут переговоры по допуску России к турнирам.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с феврале 2022 года.

