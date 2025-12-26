Top.Mail.Ru
В РФС рассказали об организации матчей российских футболисток в КНДР

вчера, 11:55

Матчи женской сборной России с командой КНДР удалось организовать благодаря хорошим отношениям с Федерацией футбола КНДР. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Женская сборная России 27 и 30 ноября в Пхеньяне провела два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«У нас хорошие отношения с Федерацией футбола КНДР, их команда — одна из сильнейших в мире, — сказал Митрофанов. — Женская сборная достойно сыграла с сильным соперником. Качество игры правильнее обсуждать с главным тренером. Понятно, что тяжело играть в другом часовом поясе, это сыграло свою роль, но такие матчи все равно важны для команды и тренерского штаба».

Alex_67
Alex_67
вчера в 13:58
Пхеньян красивый город и стадион есть большой, имени Первого Мая, по-моему...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:47
Это интересно, но почему опять Митрофанов?
