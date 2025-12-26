В РФС рассказали об организации матчей российских футболисток в КНДР

1766739306

вчера, 11:55

Матчи женской сборной России с командой КНДР удалось организовать благодаря хорошим отношениям с Федерацией футбола КНДР . Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

Женская сборная России 27 и 30 ноября в Пхеньяне провела два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).