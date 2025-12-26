Журова считает, что в ПСЖ нет проблем с Сафоновым и Забарным

1766746917

вчера, 14:01

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не должен испытывать проблем из-за игры в одной команде россиянина и украинца . Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный призвал французский клуб разрешить ситуацию, которая, по его мнению, является некомфортной.

«Все футболисты — профессионалы, — сказала Журова. — По-моему, эта ситуация некомфортна только для украинских чиновников, которые постоянно пытаются подлить масла в огонь. Ни ПСЖ , ни сами игроки не высказывали никаких претензий и не сообщали о каком-либо дискомфорте. Соответственно, тут нечего разрешать. Клуб сам знает, как сделать лучше».