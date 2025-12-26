Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не должен испытывать проблем из-за игры в одной команде россиянина Матвея Сафонова и украинца Ильи Забарного. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный призвал французский клуб разрешить ситуацию, которая, по его мнению, является некомфортной.
«Все футболисты — профессионалы, — сказала Журова. — По-моему, эта ситуация некомфортна только для украинских чиновников, которые постоянно пытаются подлить масла в огонь. Ни ПСЖ, ни сами игроки не высказывали никаких претензий и не сообщали о каком-либо дискомфорте. Соответственно, тут нечего разрешать. Клуб сам знает, как сделать лучше».
Забарный перешел в ПСЖ минувшим летом. Сафонов выступает за парижан с прошлого сезона.
Начальник - Темно, как у афроамериканца в попе.
Подчинённый - Всё то вы знаете, Иван Иванович. Везде то вы побывали.
Все это тётка знает. Везде она побывала.
26.12.2025
Представляю прям как ПСЖ выставляет щам Мотю на трансфер)))) Поржал))
