Журова считает, что в ПСЖ нет проблем с Сафоновым и Забарным

вчера, 14:01

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не должен испытывать проблем из-за игры в одной команде россиянина Матвея Сафонова и украинца Ильи Забарного. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный призвал французский клуб разрешить ситуацию, которая, по его мнению, является некомфортной.

«Все футболисты — профессионалы, — сказала Журова. — По-моему, эта ситуация некомфортна только для украинских чиновников, которые постоянно пытаются подлить масла в огонь. Ни ПСЖ, ни сами игроки не высказывали никаких претензий и не сообщали о каком-либо дискомфорте. Соответственно, тут нечего разрешать. Клуб сам знает, как сделать лучше».

Забарный перешел в ПСЖ минувшим летом. Сафонов выступает за парижан с прошлого сезона.

Инсаров
Инсаров
вчера в 18:13
Выходят поздним вечером из офиса начальник и подчинённый.
Начальник - Темно, как у афроамериканца в попе.
Подчинённый - Всё то вы знаете, Иван Иванович. Везде то вы побывали.

Все это тётка знает. Везде она побывала.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:36
Конькобежцы у нас лучше всех разбираются в политик. Да и ещё фигуристы, кстати сидят рядом!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:46
Матвей Бедный призвал французский клуб разрешить ситуацию
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421446/safonov-matvey-pari-sen-zhermen 26.12.2025
Представляю прям как ПСЖ выставляет щам Мотю на трансфер)))) Поржал))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:40
Пока Матвей так играет, Бедный может своими обращениями только навредить Забарному.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:12
Футболисты — взрослые профессионалы, они выходят на поле не решать политические вопросы, а выполнять свою работу. В одном чемпионате и так давно играют люди из разных стран с непростыми отношениями, и раньше это никому не мешало. Если ни Сафонов, ни Забарный не жалуются, если клуб не видит проблемы — значит, её просто нет. Складывается ощущение, что шум поднимают не те, кто реально находится внутри команды, а чиновники, которым нужно постоянно демонстрировать «принципиальную позицию». Для болельщиков важнее, как ПСЖ играет, а не паспорта футболистов.
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 15:11
Наверное она умная
112910415
112910415
вчера в 14:50
проблемы и правда нету
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
Да сами они как ни будь там с этим разберутся...)
