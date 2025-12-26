Зобнин заявил, что не рассматривал вариант с уходом из «Спартака»

1766754530

вчера, 16:08

Полузащитник московского «Спартака» после продления контракта с клубом отметил, что не рассматривал другие варианты продолжения карьеры. Комментарий футболиста приводит пресс-служба «Спартака».

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным до 2027 года.

«Это первое для меня подписание контракта в роли капитана. Счастлив и горд. Вообще не рассматривал другие варианты. Я в „Спартаке“ уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю», — сказал Зобнин.

Также полузащитник рассказал о своей роли в команде в текущем сезоне. «В команде сейчас очень высокая конкуренция, и я нерегулярно попадаю в стартовый состав. Но есть еще задача „держать раздевалку“: помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном», — сказал Зобнин.

Зобнину 31 год, он выступает за «Спартак» с 2016 года, а ранее играл за московское «Динамо», воспитанником которого является. В составе «Спартака» Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенства страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего за «Спартак» полузащитник провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах. В составе сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.