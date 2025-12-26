Top.Mail.Ru
Зобнин заявил, что не рассматривал вариант с уходом из «Спартака»

вчера, 16:08

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после продления контракта с клубом отметил, что не рассматривал другие варианты продолжения карьеры. Комментарий футболиста приводит пресс-служба «Спартака».

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным до 2027 года.

«Это первое для меня подписание контракта в роли капитана. Счастлив и горд. Вообще не рассматривал другие варианты. Я в „Спартаке“ уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю», — сказал Зобнин.

Также полузащитник рассказал о своей роли в команде в текущем сезоне. «В команде сейчас очень высокая конкуренция, и я нерегулярно попадаю в стартовый состав. Но есть еще задача „держать раздевалку“: помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном», — сказал Зобнин.

Зобнину 31 год, он выступает за «Спартак» с 2016 года, а ранее играл за московское «Динамо», воспитанником которого является. В составе «Спартака» Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенства страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего за «Спартак» полузащитник провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах. В составе сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:25
Сильных провалов не было у Зобы, но мне он Шевченко напоминает очень отношением к делу, и своей подачей, да и внешне. Красава, на лавке нужен
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:14, ред.
Зобнин не воспитанник московского "Динамо".
Коноплевец скорее.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
Возможно и зря ты не думал? Время покажет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:58
Рома, давай без комментариев... Клуб подписал с тобой новый контракт - радуйся, только не очень долго. Тебе ещё отрабатывать его придётся. Рассматривать тебя будут под микроскопом.
112910415
112910415
вчера в 17:44
мы ничуть не удивлены
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:48
Ну наверное все устраивает.... и игрока и клуб... посмотрим как будет оправдывать доверие.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:35
Для болельщика Зобнин — это как раз тот тип футболиста, которого хочется видеть в клубе: без звездной болезни, без разговоров про Европу при первой возможности, с нормальным отношением к эмблеме. Особенно сейчас, когда в «Спартаке» часто меняются тренеры и игроки, такие люди реально держат команду изнутри. Не зря он говорит про «держать раздевалку» — это не пустые слова, это опыт и авторитет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:35, ред.
Конечно, вы бы ещё у голубя спросили готов ли он улетать от кормушки полной хлеба, он скорее лопнет от переедания чем остановится. Что такое любовь Рома к сожалению даже не знает, я так же "люблю" своих начальников которые мне платят зарплату - исключительно 1го и 15го. Но вот когда речь заходит о самопожертвовании, об уважении к болельщикам и своему делу у Ромы сразу вылетает почему то не "люблю" изо рта, а "по барабану", точнее не вылетает, а вяло выходит пешком.
