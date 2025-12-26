Top.Mail.Ru
Дюков назвал 2025 год успешным для сборных России по футболу

вчера, 17:55

Сборные России по футболу сыграли много матчей, показали убедительную игру и провели успешно 2025 год. Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В 2025 году основная сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

«В целом, я бы оценивал сезон, который провела сборная, как насыщенный и успешный. Во-первых, удалось использовать все окна ФИФА — мы провели 10 матчей из 10 возможных. Эта оценка актуальна для всех наших сборных: все играли и играли много, более 160 матчей всех сборных по футболу было проведено в этом сезоне. Это очень важно для развития игроков, особенно молодых», — сказал Дюков.

«Национальная мужская команда в большинстве игр выглядела очень достойно, демонстрируя качественный футбол. Были красивые, убедительные победы. Может быть, соперники не были топ-командами, но это были сильные сборные. Важно, что за национальную команду дебютировали молодые футболисты — и не просто дебютировали, но и проявили себя, закрепились в составе», — добавил глава РФС.

Он также отметил высокий интерес к играм национальной команды. «В среднем почти 31 тысяча человек присутствовала на каждом матче, были высокие телевизионные рейтинги и доли просмотров», — заключил Дюков.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:04
Можно по разному назвать, но требуется проверка боем.
DXTK
DXTK
вчера в 21:06
на безрыбьи.......чем богаты тем и рады....
particular
particular
вчера в 19:59
Чиновники любят в конце года побазарить об успехах... Особенно, если их особо и нет... В противном случае, он предстанет неэффективным менагером и выпадет из обоймы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:01
Вот что значит человек очень далекий от футбола. Возможно он хорошй топ менеджер, успешный бизнесмен, но с футбольной точки зрения он совершенно нулевой, т.е. никудышный. Хоть бы ему клерки подсказали, что и как говорить, но там такой же Митрофанушка сидит рядом. Сотрудников подбирают , чтобы не умнее начальника был. Так и вышло. Одним словом позорище.
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:38
Лучше промолчу)
