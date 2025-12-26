Top.Mail.Ru
Тренер «Крыльев Советов» рассказал о восстановлении Ракова после перелома

вчера, 21:10

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков может вернуться в строй после второго зимнего сбора команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

В начале сентября Раков получил перелом плюсневой кости.

«Ракову мы дали месяц паузы, думали, консервативным путем сможем вылечить травму. Нам важны его голы, без него стало тяжело забивать. Все же решили его на операцию положить. Думаю, в сезоне он должен появиться, но вряд ли на первом-втором сборе», — сказал Адиев.

Ракову 20 лет, игрок принадлежит «Локомотиву», но выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. В текущем сезоне Российской премьер-лиги на счету нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи в десяти играх.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:11
Не нужно надеяться только на Ракова... Тем более, что он в аренде, насколько я понимаю?:Его могут отозвать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:23
Раков хорош, но нужен еще один форвард.
shlomo
shlomo
вчера в 22:14
Обидно... только начал забивать. раскрываться как игрок и на тебе... здоровья.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:57
Тут уже пускай медики думают - ну а Ракову здоровья!
