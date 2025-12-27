Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

вчера, 00:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 дома обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.

«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Бёрнли». Обе встречи пройдут 30 декабря.

GlazersOut
GlazersOut
вчера в 20:47
Не понимаю претензий в сторону МЮ. На морально волевых вывезли матч играя по сути вторым составом. Причем составом откровенно слабым. Наблюдал за недоразумением по имени Зиркзе вчера. Кому 72 вообще в голову пришла идея привести это чучело в команду? Он не выиграл ни одной борьбы . Ни разу не зацепился за мяч. Слов нет. Шешко хоть по воротам бьёт. А это чудо , что делает? В целом учитывая состав, результат позитивный
Capral
Capral ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 11:10
Супер, в самую девятку!!!!!!! Видимо, редактору новостей, тоже хочется поспать....)))
kovalev-barin
kovalev-barin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:57
Проблема в том, что новость опубликовали всего пол часа назад. Поэтому половина смотревших матч уже остыла до комментариев, а другая половина еще не проснулась
Capral
Capral
вчера в 10:51, ред.
Посмотрел игру и ещё раз понял, что Вольтемаде не стоит, не то, чтобы 80млн., но и 80-ти центов. Полтора тайма простоял, как пугало огороднее, в ожидании очередного навеса. А навесов со стороны НК было столько, что я со счету сбился... Несколько раз немец хотел сыграть в свой футбол и разогнать атаку с центра поля и тут же появлялась направленность в атаке. Вообще эта игра стала крайне неудачной для немца, кроме полнейшей бесполезности в атаке, ещё и единственный гол пришел после рикошета от Вольтемаде.

Невероятно, но даже после логичной замены немца, НК по-прежнему продолжал играть тошнотворным навесами. И только несколько раз, когда наконец-то сороки опускали мяч на землю, сразу появлялась острота в виде обострений от Гордона!!!

МЮ ничего особенного не показал. Забив гол отошли в оборону и практически без труда отражали бесконечные и бездумные навесы соперника... Можно конечно вспомнить удары в перекладину от обеих команд, но это были лишь эпизоды, потому что в большинстве своем игра была позиционной и мало привлекательной. Надо отдать должное защитникам МЮ, как только Вольтемаде принимал мяч, тут же его атаковали двое, а то и трое соперников, не позволяя немцу развернуться. Это именно то, чего не смогли сделать Челси, в предыдущей игре...

Вобщем, МЮ с победой, которая, у меня лично большого восторга не вызвала, как и сама игра в целом...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:45
Где комментарии?? Вроде вывеска у матча не плохая
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 10:32, ред.
Ну что можно сказать... Вот такая МЮ в этом году команда-парадокс: когда показывают хорошую, красивую и действительно качественную игру - проигрывают Арсеналу и Вилле, когда игра отвратительная - обыгрывают Ливерпуль на выезде и Ньюкасл, который набрал ход...

Повезло, что Ньюкасл не реализовал моменты в концовке, и что вопреки логике после перевода на правый фланг в Доргу вселился праймовый Бэкхем. Возможно, его и дальше стоит использовать на правом фланге. Но с другой стороны, когда то ж и МЮ должно везти...

Ну и в очередной раз спасибо Арсеналу за то, что отпустил Райского за 1,8 миллионов. Вот - настоящий пример для молодых игроков: не выпендривался, молча пахал на тренировках, дождался своего шанса и забетонировал за собой место в основе хоть и кризисного, но МЮ в 19 лет.

P.S.: уже снова пошли разговоры про серию из 5 побед. Не обольщайтесь. Расписание вроде и выглядит легким (Волки, Лидс, Бернли и Брайтон в Кубке), но очки МЮ скорее всего потеряет. Как минимум пока не уверен в игре против Лидса, где каждый игрок - гренадер, что без Бруну, Маунта, Майну, Амада, Мазрауи, Мбемо, Маги и Де Лигта МЮ просто выдержит физически
Гость
