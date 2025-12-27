«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

1766786268

вчера, 00:57

«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 дома обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.

«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Бёрнли». Обе встречи пройдут 30 декабря.