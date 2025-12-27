«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 дома обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.
«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Бёрнли». Обе встречи пройдут 30 декабря.
Невероятно, но даже после логичной замены немца, НК по-прежнему продолжал играть тошнотворным навесами. И только несколько раз, когда наконец-то сороки опускали мяч на землю, сразу появлялась острота в виде обострений от Гордона!!!
МЮ ничего особенного не показал. Забив гол отошли в оборону и практически без труда отражали бесконечные и бездумные навесы соперника... Можно конечно вспомнить удары в перекладину от обеих команд, но это были лишь эпизоды, потому что в большинстве своем игра была позиционной и мало привлекательной. Надо отдать должное защитникам МЮ, как только Вольтемаде принимал мяч, тут же его атаковали двое, а то и трое соперников, не позволяя немцу развернуться. Это именно то, чего не смогли сделать Челси, в предыдущей игре...
Вобщем, МЮ с победой, которая, у меня лично большого восторга не вызвала, как и сама игра в целом...
Повезло, что Ньюкасл не реализовал моменты в концовке, и что вопреки логике после перевода на правый фланг в Доргу вселился праймовый Бэкхем. Возможно, его и дальше стоит использовать на правом фланге. Но с другой стороны, когда то ж и МЮ должно везти...
Ну и в очередной раз спасибо Арсеналу за то, что отпустил Райского за 1,8 миллионов. Вот - настоящий пример для молодых игроков: не выпендривался, молча пахал на тренировках, дождался своего шанса и забетонировал за собой место в основе хоть и кризисного, но МЮ в 19 лет.
P.S.: уже снова пошли разговоры про серию из 5 побед. Не обольщайтесь. Расписание вроде и выглядит легким (Волки, Лидс, Бернли и Брайтон в Кубке), но очки МЮ скорее всего потеряет. Как минимум пока не уверен в игре против Лидса, где каждый игрок - гренадер, что без Бруну, Маунта, Майну, Амада, Мазрауи, Мбемо, Маги и Де Лигта МЮ просто выдержит физически
