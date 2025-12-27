Top.Mail.Ru
«Арсенал» одержал победу над «Брайтоном»

вчера, 20:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Эдегор (14'), Руттер (52', автогол). За гостей забил Гомес Амариллья (64').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 42 очка, у гостей — 24 очка.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 30 декабря, соперником будет «Астон Вилла». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 30 декабря, (соперник — «Вест Хэм»).

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:55
Не стать Арсеналу чемпионом АПЛ... Из последних сил играет. Главный вопрос — когда начнётся спад? А он будет обязательно.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:49
Пока результаты есть у Арсенала
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:38
Эмери сделал три замены и перевернул Мареску))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:27
Автоголы пока помогают Арсеналу
sihafazatron
sihafazatron ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Ага. Перевернули игру. С ума сойти. В следующем туре будет жара)))
С победой вас!
aNOOBis
aNOOBis ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:13
Думал будет ничья, но Уоткинс думал иначе. 😁
Тренеришко ломает всех через колено
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:07
Это точно!
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:05
Вернули всё же себе первую строчку "канониры", одержав не самую простую победу. Да, казалось, что после перерыва вряд ли будут какие-то шансы у "чаек". А когда автоголом отметился Рюттер - вообще без вопросов. И всё-таки уже через двенадцать минут после этого Гомес отыграл один гол, после чего уже выжимая из себя максимум возможного прижали брайтонцы хозяев к их воротам. Ещё парочка моментов у ворот Райи возникла, но больше одного раза пробить Давида гости так и не сумели.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:00
Да было так. Но второй тайм щас совсем другой))) весело тут))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:33
По ходу им мало что светит судя по 1 тайму
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Брайтон вообще неудобный соперник для канониров....
И в 22-м и в 23-м году проиграли Брайтону...да и две последние встречи с Брайтоном в АПЛ завершились вничью 1:1....сегодня если бы не автогол была бы третья подряд ничья....1:1....

Брайтон вообще неподарок...несмотря на то что находится в нижней части таблицы...

Этакий АПЛовский Робин Гуд......отбирает очки у Богатых клубов и раздаёт их Бедным....
3 последние игры с МС - 2-е победы и ничья.....
2 последние игры с Челси - 2-е победы с общим счётом 6:1.....
sv_1969
sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:32
А ведь боксинг день только начался!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:48
Вторая игра, При которой Арсеналу тяжело дается победа
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:34
Странная формулировка что за Арсенал голом отметился игрок соперника, тут тогда и за зарплатой тоже в другой офис надо
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 20:28
С победой Великие Канониры!
sihafazatron
sihafazatron ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:20
Вилла ещё не сыграла))
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:19
Арсенал спровоцировал четвертый автогол соперника за последние 4 тура.
То ли это уровень мастерства, то ли безумное везение. Жезус дьявольски техничен, но, к сожалению, в голы это не вылилось. А Райя совершил сейф сезона.
Nenash
Nenash
вчера в 20:16
Арсенал силён, но играет с огнём..
ABir
ABir
вчера в 20:15
Все лидеры АПЛ взяли свои очки.
Гость
