«Арсенал» одержал победу над «Брайтоном»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Эдегор (14'), Руттер (52', автогол). За гостей забил Гомес Амариллья (64').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 42 очка, у гостей — 24 очка.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 30 декабря, соперником будет «Астон Вилла». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 30 декабря, (соперник — «Вест Хэм»).
То ли это уровень мастерства, то ли безумное везение. Жезус дьявольски техничен, но, к сожалению, в голы это не вылилось. А Райя совершил сейф сезона.
И в 22-м и в 23-м году проиграли Брайтону...да и две последние встречи с Брайтоном в АПЛ завершились вничью 1:1....сегодня если бы не автогол была бы третья подряд ничья....1:1....
Брайтон вообще неподарок...несмотря на то что находится в нижней части таблицы...
Этакий АПЛовский Робин Гуд......отбирает очки у Богатых клубов и раздаёт их Бедным....
3 последние игры с МС - 2-е победы и ничья.....
2 последние игры с Челси - 2-е победы с общим счётом 6:1.....
