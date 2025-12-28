Футболист «Астон Виллы» Уоткинс назвал Эмери тактическим гением

1766870384

сегодня, 00:19

Автор двух голов в ворота «Челси» футболист «Астон Виллы» назвал главного тренера команды тактическим гением. Комментарий Уоткинса приводит телеканал BBC со ссылкой на Sky Sports.

Встреча 18-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и лондонским «Челси» завершилась волевой победой команды из Бирмингема со счетом 2:1.

«Он изменил тактику, потому что „Челси“ играл персональную опеку, но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы делали длинные передачи. Когда я вышел на поле во втором тайме, он выпустил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланг, а Юри Тилеманса поставил на позицию „десятки“ — так что у нас появился дополнительный игрок. Он тактический гений», — сказал Уоткинс.

«Потрясающая победа. Лично для меня выйти на поле и забить два гола — это прекрасное чувство, но продолжить эту серию и приехать сюда, в такое сложное место, и обыграть „Челси“ — это просто невероятно», — добавил он.

«Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Эмери одержала 11 побед подряд. Команда выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги «Арсеналом» (42 очка).