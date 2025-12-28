Top.Mail.Ru
Футболист «Астон Виллы» Уоткинс назвал Эмери тактическим гением

сегодня, 00:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Автор двух голов в ворота «Челси» футболист «Астон Виллы» Олли Уоткинс назвал главного тренера команды Унаи Эмери тактическим гением. Комментарий Уоткинса приводит телеканал BBC со ссылкой на Sky Sports.

Встреча 18-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и лондонским «Челси» завершилась волевой победой команды из Бирмингема со счетом 2:1.

«Он изменил тактику, потому что „Челси“ играл персональную опеку, но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы делали длинные передачи. Когда я вышел на поле во втором тайме, он выпустил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланг, а Юри Тилеманса поставил на позицию „десятки“ — так что у нас появился дополнительный игрок. Он тактический гений», — сказал Уоткинс.

«Потрясающая победа. Лично для меня выйти на поле и забить два гола — это прекрасное чувство, но продолжить эту серию и приехать сюда, в такое сложное место, и обыграть „Челси“ — это просто невероятно», — добавил он.

«Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Эмери одержала 11 побед подряд. Команда выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги «Арсеналом» (42 очка).

Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 03:40, ред.
Да не, фиолетово нынешним манагерам, они нам ещё покажут настоящую фиолетовость, а Федуну то как раз всё таки было не совсем всё равно. Только вот боюсь что манагеры из Лукойла теперь будут всяких шарлатанов держать не по полтора года, а по 5 лет ссылаясь на успех Эмери. Так что вряд ли для них это станет полезным уроком.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 02:41
Да мне кажется Федуну фиолетово
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:32, ред.
Федун ещё живой там? Как спится Арнольдыч?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 02:15
Один называет его гением, другой тренеришкой.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:34
Вот такой "тренеришка", ведущий борьбу за золото в сильнейшей лиге мира.
Capral
Capral
сегодня в 00:59
Не знаю, гений он или нет, но сегодня он сыграл мудро, и эта победа- исключительно имени Эмери.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
Только вот в избыточную эйфорию АВ впадать не следует...)
