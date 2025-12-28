Top.Mail.Ru
Дюков заявил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова

28 декабря 2025, 14:24

Глава РФС Александр Дюков рассказал о том, какие санкции будут применены к экс-инвестору «Химок» Туфану Садыгову.

Всё, что будет в наших полномочиях, мы постараемся сделать. Могу с уверенностью сказать, что выполним всё от себя зависящее, чтобы решение КДК РФС было реализовано на практике.

Что касается распространения этого решения, то как и всякое юридическое решение, оно имеет определенные процедуры, занимающие определённое время. Есть решение, мы ждали, что будет с апелляцией. Теперь сделаем следующий шаг – подадим документы в ФИФА, чтобы расширить географию решения КДК РФС.

shlomo2
shlomo2
28 декабря 2025 в 18:00
Да уж ... то есть своих сил не хватило.... а те деликатно или пошлют или спустят на тормоза
Bad Listener
Bad Listener
28 декабря 2025 в 17:31, ред.
Кстати говоря мне не нравится то что ФИФА и УЕФА ведут себя так будто им принадлежат авторские права на игру в футбол, но вот сейчас наглядо увидел на примере РФС каким образом народ сам им это право отдаёт. Что ещё раз показывает как в любой несправедливости есть не одна ответственная сторона и жертва всегда тоже причастна к тому что она собственно стала жертвой. Сами же выбрали орган для "отстранения" даже после того как он их самих отстранил от футбола на не имеющих к делу отношения основаниях. А что не нашлось ни одной уголовной статьи которую можно было бы к делу привязать? А если не нашлось так может быть господин Садыгов ни в чем не виноват? Или система кривая? И приходится теперь вести охоту на ведьм чтобы этот факт скрыть?
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
28 декабря 2025 в 17:20
Большие шкафы тоже громко падают! ))))
Шуня771
Шуня771
28 декабря 2025 в 17:10
Мну кажется это не надо делать.
Для нас большой футбол закрыт, а здесь ещё.... - на блюдечке с голубой каёмочкой негатив.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
28 декабря 2025 в 16:51
еще неизвестно, что будет с Соболевым. такой же мутный тип, как Садыгов.
по любому, фанатам Торпедо не позавидуешь))
а Садыговым ничего не будет. Дюков зря грозные речи выдает.
за Туфаном большие люди стоят.
Alex_67
Alex_67
28 декабря 2025 в 16:24
Как мог Митрофанов пройти мимо такой темы. Мы уже забывать стали про Садыгова...
CCCP1922
CCCP1922
28 декабря 2025 в 16:19
Да, это происходит в России, к сожалению. Сидит такой человек, по фамилии Садыгов.. Нет, не ухмыляется — он уже строит планы на будущее в нашей стране.. Это будущее, безмятежное и сытное, у него, скорее всего, есть, пока. Его бизнес — обман людей. Очень опасный бизнес... Справедливость тоже бывает опасной, тогда не до закона. А Дюков лучше бы вообще ничего не говорил.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
28 декабря 2025 в 15:27
Мне кажется это просто изображение бурной деятельности! Типа ну мы же работаем(((
sv_1969
sv_1969
28 декабря 2025 в 15:25
Как говорят это надо было сделать еще вчера!
Rupertt
Rupertt
28 декабря 2025 в 15:15
История с Садыговым и «Химками» выглядит максимально неприятно, но, если смотреть шире, давно назревала. В российском футболе слишком часто всё заканчивается разговорами и «договоримся», а реальные решения либо затягиваются, либо остаются только на бумаге. Поэтому слова Дюкова о том, что РФС доведёт дело до конца и пойдёт даже в ФИФА, звучат, наконец, обнадёживающе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
28 декабря 2025 в 14:46
Садыгова надо было задержать по делу Химки.
Варвар7
Варвар7
28 декабря 2025 в 14:44
А не "роспись" ли это в собственном бессилие и бесполезности ?)
4sr94sqmkrtc
4sr94sqmkrtc
28 декабря 2025 в 14:36
Почему это не сделали когда он был в Химках, а только теперь решили поклевать после Турции
