Дюков заявил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова

Глава РФС Александр Дюков рассказал о том, какие санкции будут применены к экс-инвестору «Химок» Туфану Садыгову.
Всё, что будет в наших полномочиях, мы постараемся сделать. Могу с уверенностью сказать, что выполним всё от себя зависящее, чтобы решение КДК РФС было реализовано на практике.
Что касается распространения этого решения, то как и всякое юридическое решение, оно имеет определенные процедуры, занимающие определённое время. Есть решение, мы ждали, что будет с апелляцией. Теперь сделаем следующий шаг – подадим документы в ФИФА, чтобы расширить географию решения КДК РФС.