Роналду получил приз как лучший игрок Ближнего Востока

Байкал-38
Байкал-38 ответ КЭТиК (раскрыть)
29 декабря 2025 в 13:27
Осталось теперь к пингвинам поехать, Мендеш новую номинацию придумает по просьбе нарцисса.
А вообще это зашквар, основать премию, что бы себя награждать.
Нарцисс и Мендеш были основателями этой премии.
КЭТиК
КЭТиК
29 декабря 2025 в 13:16
За этим призом он туда и переехал.
Шуня771
Шуня771
29 декабря 2025 в 12:43
Кто то за Роналду горой..., кто то за Нойера..., кому то больше всех нравиться автомобиль марки "Запорожец"....
По формуле КВН:
А что их об"единяет?)
Nenash
Nenash
29 декабря 2025 в 12:41
А что он сделал на Ближнем Востоке?.. 🤔🤭.. Трофеев как не было, так и нет. Уже даже мимо местной ЛЧ пролетают.. Всё как в Юве и МЮ.. Мендеш по старой дружбе подарил цацку.. А-ха-ха-ха.. 🤣
lazzioll
lazzioll
29 декабря 2025 в 11:51
пускай переходит в ФК Находка - еще и Дальнего Востока получит. Месси со своими фанатами бы это в раздел трофеи записал себе. чемпион восточной конференции западного округа Северного дистрикта штата Мэн и бегали бы гордились))
shlomo
shlomo
29 декабря 2025 в 11:29
Каждый год Криш получает награду. Кстати, её и придумали ради Роналду...:))))
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 11:04
    Байкал-38
    Байкал-38
    29 декабря 2025 в 10:54
    Дырявый гей-нарцисс наряду с Жоржем Мендешом основатели этой премии.
    Эти парни любят себя награждать.
    Alex_67
    Alex_67
    29 декабря 2025 в 10:26
    Скоро три года, как он там живёт и играет. Молодец!!! Сколько там осталось до первой тысячи? Желаю Криштиану быстрее пройти это расстояние!!! Про Чемпионат мира помнить и показать себя во всей красе!!!
    3jqw4zva96bh
    3jqw4zva96bh
    29 декабря 2025 в 10:15
    В этом вопросе нет сомнения, там Рон лучший
    VeniaminS
    VeniaminS
    29 декабря 2025 в 10:06
    Правильное решение,достоин - это точно !!!
    sv_1969
    sv_1969
    29 декабря 2025 в 10:02
    Лео лучший в МЛС. Рон на востоке. Соперничество продолжается?
