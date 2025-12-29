Роналду получил приз как лучший игрок Ближнего Востока

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз от Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока. Церемония состоялась в воскресенье вечером.
Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года.
А вообще это зашквар, основать премию, что бы себя награждать.
Нарцисс и Мендеш были основателями этой премии.
По формуле КВН:
А что их об"единяет?)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Рончик- Красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эти парни любят себя награждать.
