Гаджиев сообщил, что махачкалинское «Динамо» возглавит российский тренер

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» возглавит российский специалист. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.
7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева.
«Клуб окончательно определился с главным тренером. Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали. В ближайшее время будет официально объявлено о назначении. Это будет российский специалист», — сказал Гаджиев.
После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
А теперь, непонятно, кто сможет перестроить Динамо и в какой футбол будет играть команда. А это значит, что предстоит перестройка, которая в любом случае всегда проходит очень болезненно, особенно в тот период, когда команду надо спасть и ей необходима экстренная помощь. Вобщем, удачи Махачкале!!!
А теперь, непонятно, кто сможет перестроить Динамо и в какой футбол будет играть команда. А это значит, что предстоит перестройка, которая в любом случае всегда проходит очень болезненно, особенно в тот период, когда команду надо спасть и ей необходима экстренная помощь. Вобщем, удачи Махачкале!!!