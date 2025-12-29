Top.Mail.Ru
Гаджиев сообщил, что махачкалинское «Динамо» возглавит российский тренер

29 декабря 2025, 11:55

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» возглавит российский специалист. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева.

«Клуб окончательно определился с главным тренером. Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали. В ближайшее время будет официально объявлено о назначении. Это будет российский специалист», — сказал Гаджиев.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

112910415
112910415
29 декабря 2025 в 13:17
Вадим уже готов !
dwtvs3vmucuw
dwtvs3vmucuw
29 декабря 2025 в 13:15
На заграничного тренера просто денег нет.
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 13:06
Считал и считаю увольнение Биджиева большой ошибкой руководства и даже стратегическим недоразумением. Если отталкиваться только от результатов и места в таблице, то на первый взгляд, да, расставание с тренером выглядит логично. Но Биджиев поставил команде агрессивный футбол, достаточно комбинационный, в рамках того, на что способна его команда. Следует признать, что и физически Махачкала была хорошо готова к сезону. Ряд игр, команда сыграла очень грамотно- включая игры с ЦСКА и Спартаком.

А теперь, непонятно, кто сможет перестроить Динамо и в какой футбол будет играть команда. А это значит, что предстоит перестройка, которая в любом случае всегда проходит очень болезненно, особенно в тот период, когда команду надо спасть и ей необходима экстренная помощь. Вобщем, удачи Махачкале!!!
Rupertt
Rupertt
29 декабря 2025 в 12:55
В такой ситуации, в которой сейчас махачкалинское «Динамо», логично делать ставку именно на российского тренера. Команда борется за выживание, тут нужен человек, который понимает реалии российского чемпионата, умеет работать в условиях давления и ограниченного ресурса, а не просто красивую тактику рисовать.
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 12:50
Очень боюсь, чтобы это не был Федотов. Жаль будет- не его команда и не его уровень.
Шуня771
Шуня771
29 декабря 2025 в 12:47
Юран? Тихонов?....
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
29 декабря 2025 в 12:43
Динамо Махачкала!
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 12:42
Похвальное желание президента клуба.
