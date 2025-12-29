Гаджиев сообщил, что махачкалинское «Динамо» возглавит российский тренер

1766998520

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» возглавит российский специалист. Об этом сообщил президент клуба .

7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева.

«Клуб окончательно определился с главным тренером. Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали. В ближайшее время будет официально объявлено о назначении. Это будет российский специалист», — сказал Гаджиев.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.