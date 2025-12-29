Top.Mail.Ru
РФС обсуждает проведение матчей с юношескими и женскими сборными США

29 декабря 2025, 19:55

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении матчей национальных команд с юношескими и женскими сборными США, но говорить о договоренностях пока рано. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава организации Александр Дюков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Мы с вами знаем из прессы, что на полях одной из встреч затрагивалась тема возможного футбольного матча, но спорт все же не является основным предметом этих переговоров, — сказал Дюков. — После того обсуждения у нас была серия контактов с американской федерацией футбола на тему матчей юношеских и женских команд, но говорить о каких-либо договоренностях на данный момент преждевременно».

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.

