РФС обсуждает проведение матчей с юношескими и женскими сборными США

1767027333

29 декабря 2025, 19:55

Российский футбольный союз ( РФС ) ведет переговоры о проведении матчей национальных команд с юношескими и женскими сборными США , но говорить о договоренностях пока рано. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава организации Александр Дюков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США . Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Мы с вами знаем из прессы, что на полях одной из встреч затрагивалась тема возможного футбольного матча, но спорт все же не является основным предметом этих переговоров, — сказал Дюков. — После того обсуждения у нас была серия контактов с американской федерацией футбола на тему матчей юношеских и женских команд, но говорить о каких-либо договоренностях на данный момент преждевременно».