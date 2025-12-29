Top.Mail.Ru
Захарян пропустил тренировку «Реала Сосьедад» из-за гриппа

29 декабря 2025, 20:53

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустил первую тренировку команды после перерыва на католическое Рождество из-за гриппа. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

По информации источника, Захарян не занимался с основной группой, а лишь выполнял упражнения в тренажерном зале. Отмечается, что в команде рассчитывают на возвращение россиянина к полноценным тренировкам во вторник.

Тренировка в понедельник стала первой для футболистов «Реала Сосьедад» под руководством нового главного тренера. 14 декабря с этого поста был отправлен в отставку испанец Серхио Франсиско, через 6 дней команду возглавил американец Пеллегрино Матараццо.

Захаряну 22 года, он перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо», В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб 14 матчей в различных турнирах, отметившись одним голом.

«Реал Сосьедад» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 17 очков по итогам 17 туров. Первый матч под руководством Матараццо команда проведет 4 января дома против «Атлетико».

Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 05:35
Это легко поправить.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 02:30
Приветствую, Дружище!!!
В его игровом потенциале я не сомневаюсь, здоровьем слабоват...)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ lazzioll (раскрыть)
30 декабря 2025 в 01:58
Ну и Сосьедад не будет в Сегунде.
И Арсена могут взять команды из первой 10ки.))
Vladimir808
Vladimir808
30 декабря 2025 в 01:54
Грипп. А вы вспомните господа Алана Дзагоева, который как хрусталь ломался. Какой талант. А где были доктора? Тренеры по физподготовке?
Так случилось в жизни, что меня познакомили с Доктором в Москве, он восстанавливал и возвращал к полноценной, качественной жизни бывших, переломанных спортсменов. Сидим в офисе у него, а стене фото Алана!!!
Жаль только попал Алан к нему после завершения карьеры.
Но это если про футбол. А так Алан сейчас здоров и не подвержен травмам!!!
Кумовство, отсутствие профессионализма как такового, а прикрытие - дипломы, корочки, аттестаты, (((
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 01:41
Привет, Витенька!!!
Смотрел последний матч, в ничью 1:1 сыграли. Арсен вышел на 70 минуте. Какие пасы он раздавал, как атаку разгонял, просто загляденье. Очень высокий потенциал у парня. Он себя ещё покажет!!!
e9t2x9chqp77
e9t2x9chqp77
29 декабря 2025 в 23:27
Да мы уже как-то привыкли, что там без него обходятся
Брулин
Брулин
29 декабря 2025 в 23:08
Вот поэтому такая разница между игроками рпл и Европы , там они выносливые и бегают , чтоб в составе быть . А не труссят по полю , как на разогреве
112910415
112910415
29 декабря 2025 в 22:46
слабенький всё же ...
Bad Listener
Bad Listener
29 декабря 2025 в 21:57
Ну зато команда медиков клуба всегда при деле, практика и вызовы на все случаи жизни, бесценный опыт.
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 21:33
От, взяли на свою голову сокровище!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 декабря 2025 в 21:24
Грипп?
Шифруется.
и правильно делает, может тренера и не заметят, и он просидит в уголочке на скамейке до конца контракта.
еще бы фамилию каждый сезон менял, как меняет номер на футбольке.
вообще бы запутал всех как Штирлиц.
sv_1969
sv_1969
29 декабря 2025 в 21:20
Не понос так золотуха))
lazzioll
lazzioll
29 декабря 2025 в 21:08
Сосьедад спасает, что Жирона и Валенсия еще мертвее. а вот если они прибавят во второй половине, то поедет Арсен в Сегунду
