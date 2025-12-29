Захарян пропустил тренировку «Реала Сосьедад» из-за гриппа

1767030816

29 декабря 2025, 20:53

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реала Сосьедад» пропустил первую тренировку команды после перерыва на католическое Рождество из-за гриппа. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

По информации источника, Захарян не занимался с основной группой, а лишь выполнял упражнения в тренажерном зале. Отмечается, что в команде рассчитывают на возвращение россиянина к полноценным тренировкам во вторник.

Тренировка в понедельник стала первой для футболистов «Реала Сосьедад» под руководством нового главного тренера. 14 декабря с этого поста был отправлен в отставку испанец Серхио Франсиско, через 6 дней команду возглавил американец Пеллегрино Матараццо.

Захаряну 22 года, он перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо», В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб 14 матчей в различных турнирах, отметившись одним голом.

«Реал Сосьедад» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 17 очков по итогам 17 туров. Первый матч под руководством Матараццо команда проведет 4 января дома против «Атлетико».