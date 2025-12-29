Роналду уверен, что сможет забить 1000 голов

40-летний форвард «Аль-Насра» выразил уверенность в том, что достигнет отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас у него 956 мячей.

Роналду сказал:

Трудно продолжать играть, но я мотивирован. Моя страсть велика, и я хочу продолжать. Неважно, где я играю, будь то на Ближнем Востоке или в Европе. Мне всегда нравилось играть в футбол, и я хочу продолжать в том же духе. Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и хочу достичь той цифры (1000 голов), которую вы все знаете. Я обязательно достигну этой цифры, если не будет травм.