Роналду уверен, что сможет забить 1000 голов

40-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что достигнет отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас у него 956 мячей.
Роналду сказал:
Трудно продолжать играть, но я мотивирован. Моя страсть велика, и я хочу продолжать. Неважно, где я играю, будь то на Ближнем Востоке или в Европе. Мне всегда нравилось играть в футбол, и я хочу продолжать в том же духе. Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и хочу достичь той цифры (1000 голов), которую вы все знаете. Я обязательно достигну этой цифры, если не будет травм.
Забьёт, обязательно забьёт!!! И так получится, что голов будет больше 1000. Желаю без травм!!!
Удачи тебе, КриРо!!! Ты сможешь.
Но когда вижу фантастическое отношение к Футболу, то …как говорил классик: ,, снимаю шляп»
Кто в теме, тот понимает, что при такой работе со своим телом, его и травмы обходят!!! И это не фантастика, это реальный Криштиану, который в 40 лет ставит планку в 1000 голов!!! Забей 1050, число красивое. Респект и уважуха, Криштиану Роналду!!!
