Роналду уверен, что сможет забить 1000 голов

29 декабря 2025, 22:52

40-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что достигнет отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас у него 956 мячей.

Роналду сказал:

Трудно продолжать играть, но я мотивирован. Моя страсть велика, и я хочу продолжать. Неважно, где я играю, будь то на Ближнем Востоке или в Европе. Мне всегда нравилось играть в футбол, и я хочу продолжать в том же духе. Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и хочу достичь той цифры (1000 голов), которую вы все знаете. Я обязательно достигну этой цифры, если не будет травм.

Ев17
Ев17
30 декабря 2025 в 10:23
Человек, который реально любит футбол, а не просто бабла нарубить, и большой ребёнок, которому до сих пор играть интересно. Когда отойдёт от игры, футбол заметно опустеет. Мбаппе при всех его капризах чем-то его напоминает, видно желание играть
gsxr3u8849c5
gsxr3u8849c5
30 декабря 2025 в 06:31, ред.
Уверен что забьёт, этот упрямый., удачи Кришу
shlomo2
shlomo2
30 декабря 2025 в 06:20
Цели поставлены... теперь нужно их достигать....
Vladimir808
Vladimir808 ответ sv_1969 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 05:41
Да и дай Бог, чтобы не было у Криша травм. И он сотворит Чудо, которое мы все вместе будем наблюдать!!!
Да будет так!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Vladimir808 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 05:02
Пока травмы серьёзные обходили его стороной.
Vladimir808
Vladimir808
30 декабря 2025 в 01:27
Вообще-то я Барс , этоПуйоль, Лео,Хави, Иньеста, Алвес Дани и другие звезды.
Но когда вижу фантастическое отношение к Футболу, то …как говорил классик: ,, снимаю шляп»
Кто в теме, тот понимает, что при такой работе со своим телом, его и травмы обходят!!! И это не фантастика, это реальный Криштиану, который в 40 лет ставит планку в 1000 голов!!! Забей 1050, число красивое. Респект и уважуха, Криштиану Роналду!!!
Vladimir808
Vladimir808
30 декабря 2025 в 01:03
Моя страсть велика!!! Вот его главная мотивация.
Забьёт, обязательно забьёт!!! И так получится, что голов будет больше 1000. Желаю без травм!!!
Удачи тебе, КриРо!!! Ты сможешь.
sv_1969
sv_1969
30 декабря 2025 в 00:23
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Хотя конечно желаю ему успеха.
Sergo81
Sergo81
29 декабря 2025 в 23:48
И мы верим. И подождём-посмотрим.
ABir
ABir
29 декабря 2025 в 23:13
Цель вполне достижимая. Удачи Криштиану!
Bad Listener
Bad Listener
29 декабря 2025 в 22:58
Кришу удачи в этом деле конечно, своим отношением к делу заслужил
