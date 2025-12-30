Гаджиев оценил значение ордена Дружбы

1767084442

30 декабря 2025, 11:47

Орден Дружбы охватывает все этапы жизни и отражает не только конкретные достижения, но и весь путь, который прошел человек. Такое мнение высказал президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» .

29 декабря президент России Владимир Путин наградил Гаджиева орденом Дружбы. Глава государства отметил его заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

«Такое ощущение, что эта награда охватывает все этапы жизни, все, что было сделано. Каждое усилие и каждый труд воспринимаются как часть этой награды. Все, что было в жизни, не зря. Конечно, приятно было получить орден Дружбы, оставило только теплые и радостные впечатления», — сказал Гаджиев.