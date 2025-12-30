Top.Mail.Ru
Гаджиев оценил значение ордена Дружбы

30 декабря 2025, 11:47

Орден Дружбы охватывает все этапы жизни и отражает не только конкретные достижения, но и весь путь, который прошел человек. Такое мнение высказал президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев.

29 декабря президент России Владимир Путин наградил Гаджиева орденом Дружбы. Глава государства отметил его заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

«Такое ощущение, что эта награда охватывает все этапы жизни, все, что было сделано. Каждое усилие и каждый труд воспринимаются как часть этой награды. Все, что было в жизни, не зря. Конечно, приятно было получить орден Дружбы, оставило только теплые и радостные впечатления», — сказал Гаджиев.

Гаджиев назначен на пост президента махачкалинского «Динамо» в июле 2019 года. В 1988 году он входил в тренерский штаб сборной СССР, которая выиграла золотые медали Олимпийских игр. Гаджиев был главным тренером в «Анжи», японском «Санфречче Хиросима», самарских «Крыльях Советов», раменском «Сатурне», нижегородской «Волге», пермском «Амкаре», входил в тренерский штаб сборных России, СССР, бакинского «Нефтчи».

Slepowron
Slepowron
30 декабря 2025 в 23:16
Согласен, это признание не сегодняшнего дня, а именно всего пути, а у Гаджиева он велик. Мои поздравления Г.Г.
Варвар7
Варвар7
30 декабря 2025 в 17:20
У Гаджи Муслимовича в этом году был Юбилей ! Человек на протяжении многих лет предан своему делу! Поздравления!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
30 декабря 2025 в 13:49
Динамо Махачкала!
