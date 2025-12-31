«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голами у хозяев отметился Зиркзее (27'). За гостей забил Крейчи (45').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 30 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 4 января, соперником будет «Лидс». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч 3 января, (соперник — «Вест Хэм»).
Только вместо Шешко нужно было бы брать не другого нападающего, а брать Уортона, Андерсона или Балебу в опорную зону)
Хотя МЮ тоже взял индивидуально сильных нападающих - Мбемо и Кунью. По идее можно было играть как Флик - все в атаку, счёт 4-3. Или придумать что то другое. Но видимо Амориму не хватает класса. Ладно в обороне проблемы, в опорной зоне, но атака не должна испытывать проблемы с такими нападающими, но Аморим не понятно что хочет и во что играет.
По нападающему. Сейчас только вспомнил. Как вариант. Игор Тиагу из Брентфорда, мне понравилось как играет. Высокий, пробивной нападающий с поставленным ударом, чётко играет на втором и первом этаже, без проблем берёт игру на себя. Тиагу 11 голов, Шешко 2 гола. Просто на голову сильнее словенца.
И до лета никаких альтернатив не появится, так как клуб должен вписываться в ФФП, и кого-то купить МЮ сможет только в том случае, если кого-то продаст.
Поэтому в такой МЮ топовый тренер, про которого Вы писали выше, не придет в жизни. Что он выберет: рисковать своими нервами и репутацией, работая с недокомплектованным составом, или прийти в условные Реал, Сити или Баварию, получать большие деньги, чем в МЮ, и работать в комфортных условиях?
Поэтому если МЮ уволит Аморима, то на его место они смогут нанять лишь такого же ноунейма. Поэтому какой смысл тратить деньги сейчас на увольнение Рубена и найм нового тренера, если их можно потратить на усиление состава и дать возможность нормально поработать Амориму? Если даже в будущем уволят его - то с нормальным комплектом игроков будет проще нанять нормального тренера
Кто такой Аморим в футбольном мире до прихода в МЮ? Ноунейм. Почему у Челси был результат в своё время? У Сити, у Ливерпуля...Потому что они абы кого не приглашали. Все тренеры уже брали еврокубки и выигрывали в топ чемпионатах(Клопп только до финала ЛЧ доходил, но это тоже большой результат). А МЮ назначает не до конца проверенных тренеров. Тен Хаг, Сульшер, уже на спаде Моуриньо, кто тма еще был. А им нужен именно титулованный и на пике тренерской деятельности. Пока это один вариант - Энрике. Еще вариант это Эмери, но с ним большие вопросы именно работы в топ клубе.
А по поводу игроков. Вот купили Шешко за 75млн. Большие деньги, только где голы, где результат? А это уже вопросы и к Амориму и к спортивным директорам. МЮ в отличие от других клубов не слабый состав имеет, а не грамотную селекцию. Потому что видимо всех топовых специалистов, скаутов и т.д. переманили Челси, Сити, Ливерпуль.
Нужно продолжать перестраивать команду: убирать мусор и укреплять проблемные позиции. Я не фанат Аморима, но объективно: кто сможет добиться успехов с таким составом? Плюс уволить и нанять нового тренера стоит денег, которые лучше, если они есть, потратить на подписание новых игроков
Это не дело. Волки имели 3 очка и 0 побед. Команда явный аутсайдер.
Таких громить надо. Во что играет МЮ?
Сколько можно терпеть этот позор.
Руководство слепцы, клуб на вере болельщиков входит в тройку самых популярных и прибыльных в мире и их все устраивает. Надо наверно отвернуться всем от команды, перестать смотреть матчи, покупать атрибутику и только тогда они наверно задумаются.
Удар эмоциями они не понимают. А вот удар по карману любой бизнесмен сразу чувствует.
Я давно уже не покупаю их атрибутику кстати. Нет удовлетворения покупать футболку в которой они позорились.
Желаю всем болельщикам делать то же самое. И возможно, что мы увидим изменения.
7-0 втухнуть о Ливера для них не является уже поводом для увольнения тренера. Играть 1-1 с аутсайдером, какого не было в АПЛ долгие годы, это тоже норм.
Нападающие на толпу забивают парочку голов за сезон, это тоже норм.
Какого хрена не падают их рейтинги, не пойму.
Настолько мощным САФ сделал этот клуб, что его наследие не растоптать.
НО! После матча с Ливерпулем я писал, что они победили Волков не благодаря, а вопреки Слоту, исключительно на классе игроков... Тут, к сожалению, нет этого класса. Игроки не могут отдать пас на 5 метров, доставить мяч на Шешко, проигрывают почти весь воздух, и когда расстреливают Ламменса - просто смотрят. Хоть как-то хотели сегодня сыграть только Доргу и Хэвен, два подростка-защитника, которые не могут И НЕ ДОЛЖНЫ тянуть на себе команду.
И тут уже дело совсем не в тренере. Каким бы кризисным не был бы МЮ, все, что я перечислил - это БАЗОВЫЕ вещи, которые игрок АПЛ должен уметь делать по умолчанию, и тренер взрослой команды не должен этому учить игроков.
Можно, конечно, вспомнить, что у МЮ пол команды либо травмировано, либо на Кубке Африки... но даже игроки ротации и резерва должны уметь выполнять хотя бы БАЗОВЫЕ вещи на поле.
И если по игре Ливерпуля понятно, что если поставить вместо Слота другого тренера, и игра пойдет - то тут ты ставь Флика, Тухеля, Гвардиолу, Арриго Сакки - не будет ничего. Даже если Сэру Алексу дать, как он просил, Зидана и эти бревна, которые сегодня были на поле - вряд ли что-то выйдет.
