«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

вчера, 01:10
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голами у хозяев отметился Зиркзее (27'). За гостей забил Крейчи (45').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 30 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 4 января, соперником будет «Лидс». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч 3 января, (соперник — «Вест Хэм»).

112910415
112910415
сегодня в 11:57
это уже совсем никуда !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:23
Я знал что Волки зацепятся за очки
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:36
Я с Вам почти согласен)

Только вместо Шешко нужно было бы брать не другого нападающего, а брать Уортона, Андерсона или Балебу в опорную зону)
Karkaz
Karkaz ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Вот именно доставлять мячи. Шешко очень зависимый нападающий, когда за эти деньги можно было взять более индивидуально сильного игрока. Но в МЮ не смогли или не захотели искать такого. Как пример, Экетике, который тащит Ливерпуль. А у красных, как все знают, тоже далеко не всё гладко в игре.
Хотя МЮ тоже взял индивидуально сильных нападающих - Мбемо и Кунью. По идее можно было играть как Флик - все в атаку, счёт 4-3. Или придумать что то другое. Но видимо Амориму не хватает класса. Ладно в обороне проблемы, в опорной зоне, но атака не должна испытывать проблемы с такими нападающими, но Аморим не понятно что хочет и во что играет.

По нападающему. Сейчас только вспомнил. Как вариант. Игор Тиагу из Брентфорда, мне понравилось как играет. Высокий, пробивной нападающий с поставленным ударом, чётко играет на втором и первом этаже, без проблем берёт игру на себя. Тиагу 11 голов, Шешко 2 гола. Просто на голову сильнее словенца.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:40
Вот когда Вы написали про Шешко - во много правильно упомянули суть проблемы. В команде нету опорника, единственные две опции на левом фланге - правша Далот и подросток Доргу, а Расмус оправился от ПТСР после игры с Гарначо играл на предсезонке так же, как сейчас в Неаполе... но купили Шешко. Хороший форвард? Вполне. Только форварду кто-то должен доставлять мячи, а единственный игрок, который может это сделать - Бруну, вынужден играть опорника, так как остальные опции в полузащите - не умеющийся обороняться Майну, пенсионер Каземиро и абсолютно никакой Угарте.

И до лета никаких альтернатив не появится, так как клуб должен вписываться в ФФП, и кого-то купить МЮ сможет только в том случае, если кого-то продаст.

Поэтому в такой МЮ топовый тренер, про которого Вы писали выше, не придет в жизни. Что он выберет: рисковать своими нервами и репутацией, работая с недокомплектованным составом, или прийти в условные Реал, Сити или Баварию, получать большие деньги, чем в МЮ, и работать в комфортных условиях?

Поэтому если МЮ уволит Аморима, то на его место они смогут нанять лишь такого же ноунейма. Поэтому какой смысл тратить деньги сейчас на увольнение Рубена и найм нового тренера, если их можно потратить на усиление состава и дать возможность нормально поработать Амориму? Если даже в будущем уволят его - то с нормальным комплектом игроков будет проще нанять нормального тренера
Karkaz
Karkaz ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
Состав тоже играет роль, но с таким составом грамотный тренер даст результат.
Кто такой Аморим в футбольном мире до прихода в МЮ? Ноунейм. Почему у Челси был результат в своё время? У Сити, у Ливерпуля...Потому что они абы кого не приглашали. Все тренеры уже брали еврокубки и выигрывали в топ чемпионатах(Клопп только до финала ЛЧ доходил, но это тоже большой результат). А МЮ назначает не до конца проверенных тренеров. Тен Хаг, Сульшер, уже на спаде Моуриньо, кто тма еще был. А им нужен именно титулованный и на пике тренерской деятельности. Пока это один вариант - Энрике. Еще вариант это Эмери, но с ним большие вопросы именно работы в топ клубе.
А по поводу игроков. Вот купили Шешко за 75млн. Большие деньги, только где голы, где результат? А это уже вопросы и к Амориму и к спортивным директорам. МЮ в отличие от других клубов не слабый состав имеет, а не грамотную селекцию. Потому что видимо всех топовых специалистов, скаутов и т.д. переманили Челси, Сити, Ливерпуль.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:54
Не того тренера назвали шарлатаном))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:54
Зачем нужно было менять Зиркзе- лучшего игрока??
particular
particular
вчера в 15:37
Мю уже давно не му...
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:03
Уважаемый, а чем поможет смена тренера? Ну даже если вдруг мы будем жить в идеальном мире, и МЮ может назначить любого тренера: Конте, Гвардиолу, Энрике... И чем это поможет? От этого Шоу начнет жестко ставить корпус, Угарте научится пасовать, Каземиро помолодеет, а Маунт перестанет ломаться каждую неделю? Нет. Половина игроков, которые вчера были на поле - не то, что не уровень МЮ, а даже не уровень АПЛ. Те же Гвардиола, Конте и Энрике, если им не нравится работа игрока - просто перестают выпускать игрока в старте. Но почему-то именно Аморим должен превращать бревна в Зиданов.

Нужно продолжать перестраивать команду: убирать мусор и укреплять проблемные позиции. Я не фанат Аморима, но объективно: кто сможет добиться успехов с таким составом? Плюс уволить и нанять нового тренера стоит денег, которые лучше, если они есть, потратить на подписание новых игроков
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:06, ред.
Ох, надо было вчера слушать чуйку которая говорила что МЮ очки потеряет
shur
shur
вчера в 10:32
"Настолько мощным САФ сделал этот клуб, что его наследие не растоптать". ....И с этими мудрыми словами, позволь тебя Бро поздравить с Наступающим Годом!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:32
Аморим аут.
Это не дело. Волки имели 3 очка и 0 побед. Команда явный аутсайдер.
Таких громить надо. Во что играет МЮ?
Сколько можно терпеть этот позор.
Руководство слепцы, клуб на вере болельщиков входит в тройку самых популярных и прибыльных в мире и их все устраивает. Надо наверно отвернуться всем от команды, перестать смотреть матчи, покупать атрибутику и только тогда они наверно задумаются.
Удар эмоциями они не понимают. А вот удар по карману любой бизнесмен сразу чувствует.
Я давно уже не покупаю их атрибутику кстати. Нет удовлетворения покупать футболку в которой они позорились.
Желаю всем болельщикам делать то же самое. И возможно, что мы увидим изменения.
7-0 втухнуть о Ливера для них не является уже поводом для увольнения тренера. Играть 1-1 с аутсайдером, какого не было в АПЛ долгие годы, это тоже норм.
Нападающие на толпу забивают парочку голов за сезон, это тоже норм.
Какого хрена не падают их рейтинги, не пойму.
Настолько мощным САФ сделал этот клуб, что его наследие не растоптать.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:27, ред.
К Амориму по матчу вопросов хватает. Я вообще не понял, зачем нужно было менять Зиркзе, и зачем нужно было "отзеркаливать" схему худшей в истории команды АПЛ...

НО! После матча с Ливерпулем я писал, что они победили Волков не благодаря, а вопреки Слоту, исключительно на классе игроков... Тут, к сожалению, нет этого класса. Игроки не могут отдать пас на 5 метров, доставить мяч на Шешко, проигрывают почти весь воздух, и когда расстреливают Ламменса - просто смотрят. Хоть как-то хотели сегодня сыграть только Доргу и Хэвен, два подростка-защитника, которые не могут И НЕ ДОЛЖНЫ тянуть на себе команду.

И тут уже дело совсем не в тренере. Каким бы кризисным не был бы МЮ, все, что я перечислил - это БАЗОВЫЕ вещи, которые игрок АПЛ должен уметь делать по умолчанию, и тренер взрослой команды не должен этому учить игроков.

Можно, конечно, вспомнить, что у МЮ пол команды либо травмировано, либо на Кубке Африки... но даже игроки ротации и резерва должны уметь выполнять хотя бы БАЗОВЫЕ вещи на поле.

И если по игре Ливерпуля понятно, что если поставить вместо Слота другого тренера, и игра пойдет - то тут ты ставь Флика, Тухеля, Гвардиолу, Арриго Сакки - не будет ничего. Даже если Сэру Алексу дать, как он просил, Зидана и эти бревна, которые сегодня были на поле - вряд ли что-то выйдет.
Karkaz
Karkaz
вчера в 08:55
МЮ на столько плох, что кое как отбились от явного аутсайдера
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 08:22
молодцы волки, ничья уже шаг вперед...теперь уже давно пора одержать победу
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 08:20
и не первый
Брулин
Брулин
вчера в 07:31
Рой Кин, что то там говорил про Ливерпуль после их матча с Вулфс, мол Виртц забил команде с последнего место и радуются. Что теперь скажет про МЮ?
ABir
ABir
вчера в 05:53
Мне тоже казалось, что дома манкунианцы без труда одолеют аутсайдера и поднимутся к Новому году в турнирной таблице.
Варвар7
Варвар7
вчера в 05:45
"Волки" всё таки "выгрызли ничью" после серии поражений , да ещё на чужом поле...
youtomee
youtomee
вчера в 05:02
Почему именно МЮ не может обыграть команду, у которой 16 поражений из 19 игр?)
sv_1969
sv_1969
вчера в 03:41
МЮ не перестаёт удивлять
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 03:38
Вулверхэмптон никак не может победить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 02:59
Позорный матч Аморима.
