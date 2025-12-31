Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Молодежное первенство 2026

Алексей Мелешин возглавил молодежную команду «Спартака»

вчера, 15:06

Алексей Мелешин назначен на пост главного тренера молодежной команды московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера команды Игоря Рябова. В тренерский штаб молодежки вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников. Мелешин до этого возглавлял команду «Спартак-2», вместо него главным тренером был назначен Павел Фигон.

Мелешину 49 лет, он является воспитанником «Спартака», в период игровой карьеры он выступал за красно-белых с 1995 по 2000 год, вместе с командой стал четырехкратным чемпионом России. После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Спартака» в качестве ассистента главного тренера, а также был тренером академии красно-белых.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ливерпуль» расстался с тренером стандартных положений
30 декабря 2025
Ивлев рассказал, почему Гусева утвердили главным тренером «Динамо»
30 декабря 2025
ОфициальноПюэль стал главным тренером «Ниццы»
29 декабря 2025
ОфициальноЭкс-защитник «Арсенала» и «Ман Сити» Клиши возглавил «Кан»
29 декабря 2025
ОфициальноЕвсеев возглавил махачкалинское «Динамо»
29 декабря 2025
Дюков заявил, что не оказывал влияния на решение Карпина уйти из «Динамо»
26 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:11
Удачи в воспитании молодежи и больше побед на этом поприще...!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:53
Когда мы услышим о назначении тренера в главную команду? Ожидал "подарочек" к Новому году от Лукойла, но что то не случилось. Опасения что оставят Романова на этом фоне только растут.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:51
Ну что... удачи в тренерском деле и пусть все получится...
shlomo
shlomo
вчера в 16:05
Хотел бы поздравить всех пользователей и администрацию Соккера с Наступающим Новым годом!!!. Хорошего вам отдыха и праздника, больше радости в новом году, счастья, любви и здоровья! Для играющих удачи и фарта! Для администрации меньше проблем! Берегите себя !

Добру быть!
Capral
Capral
вчера в 16:04
Как тренера Милешина не знаю, но как игрока, техничного помню, из той Великой Команды Спартака-90х!!!
Удачи ему на тренерском поприще!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:32
Пожелаю Алексею плодотворной работы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 