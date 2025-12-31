Алексей Мелешин возглавил молодежную команду «Спартака»

1767182786

вчера, 15:06

назначен на пост главного тренера молодежной команды московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера команды Игоря Рябова. В тренерский штаб молодежки вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников. Мелешин до этого возглавлял команду «Спартак-2», вместо него главным тренером был назначен Павел Фигон.

Мелешину 49 лет, он является воспитанником «Спартака», в период игровой карьеры он выступал за красно-белых с 1995 по 2000 год, вместе с командой стал четырехкратным чемпионом России. После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Спартака» в качестве ассистента главного тренера, а также был тренером академии красно-белых.