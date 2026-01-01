Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев

1767293102

01 января 2026, 21:45

Бывший футболист московского «Спартака» умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила его вдова .

15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

«Да, это случилось сегодня вечером», — сказала Мухамадиева.