Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев

Бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила его вдова Мохира Мухамадиева.
15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.
«Да, это случилось сегодня вечером», — сказала Мухамадиева.
Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».