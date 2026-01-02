Top.Mail.Ru
Семеньо в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити»

02 января 2026, 12:07

«Манчестер Сити» и «Борнмут» достигли принципиальной договоренности по трансферу вингера Антуана Семеньо. Полностью сделка должна быть завершена в течение ближайших 24 часов.

В нынешнем сезоне 25-летний ганец провел за «Борнмут» 19 матчей и забил 9 голов.

ae2k8xq7ag99
ae2k8xq7ag99
02 января в 18:10
Продали его тоже втридорога.
lotsman
lotsman
02 января в 16:01
В Ман. Сити и так уже перебор. Куда ещё то?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 января в 13:31
Значит, пару игроков по аренлдам. Мармуш и Савиньо примеру
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
02 января в 12:55
И Вам доброго дня и хорошего Нового 2026 года!

Спасибо за ответ и лояльность...)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
02 января в 12:53
Доброго дня.

Даже если бы вино было в числе призов которые мы рассматриваем как хорошие варианты, то мы не смогли бы их купить и отправить, поскольку на маркетплейсах не продают алкоголь:)
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
02 января в 12:50, ред.
А если я в "в каком то будущем месяце" окажусь в победителях, можно майку Бордо заменить на Бордо Duclot (0.7 л.), урожая 2006 года?)
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
02 января в 12:15
Новости пошли)))
Alex_67
Alex_67
02 января в 12:15
Куда можно столько, зачем?
Гость
