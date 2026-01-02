Семеньо в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и «Борнмут» достигли принципиальной договоренности по трансферу вингера Антуана Семеньо. Полностью сделка должна быть завершена в течение ближайших 24 часов.
В нынешнем сезоне 25-летний ганец провел за «Борнмут» 19 матчей и забил 9 голов.
Спасибо за ответ и лояльность...)
Спасибо за ответ и лояльность...)
Даже если бы вино было в числе призов которые мы рассматриваем как хорошие варианты, то мы не смогли бы их купить и отправить, поскольку на маркетплейсах не продают алкоголь:)
Даже если бы вино было в числе призов которые мы рассматриваем как хорошие варианты, то мы не смогли бы их купить и отправить, поскольку на маркетплейсах не продают алкоголь:)