Мухсина Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе

1767352497

02 января 2026, 14:14

Чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» похоронят 3 января в Душанбе на Аллее славы. Об этом рассказал брат футболиста Манучехр Мухамадиев.

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни.

«Мухсина похоронят завтра в Душанбе на Аллее славы. Похороны начнутся в час дня (по местному времени — прим.)», — сказал брат игрока.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе «Спартака». С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского «Рубина». За тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу — обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана.