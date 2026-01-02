Top.Mail.Ru
Сроки восстановления вратаря ПСЖ Сафонова увеличились — газета

02 января 2026, 21:34

Сроки восстановления российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова увеличились до пяти-шести недель. Об этом сообщает газета L'Equipe.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ 17 декабря обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго». 19 декабря пресс-служба ПСЖ сообщила о травме Сафонова, отметив, что российский вратарь пропустит три-четыре недели.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.

Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:16
Судя по названию статьи, все строчки её лишние, кроме первой.
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:54
Дык он точно в марте, на Днюху близкого человека!
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:52
Взаимно - приподнимаю ночной чепчик, с наступившим Новым годом!)
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:49
...С Карседовским, тьфу ты с Новым Годом, приятель!!!
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:47
И мну надеется, что ещё не раз умоет некоторых....)
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:45
...и Матвей сделал предложение Люке, от которого тот не смог отказаться! (Надеюсь,что ресурс победит!)
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:58
Здоровья.

Мы предполагаем, а организм располагает индивидуальным ресурсом...
Alex_67
Alex_67 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 03:22
Точнее и не скажешь..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 01:06
Матвей заслужил отдых и восстановление, как положено.. Даже больше.
112910415
112910415
вчера в 00:24
жизнь она полосатая ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:23
На холодец и творог надо налегать. И беречь руку, как советовали Семён Семёнычу...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 00:09, ред.
Так на сколько сроки то увеличились? 19го декабря они ещё нормально прогнозировали, а в новом году разучились?
lotsman
lotsman
02 января в 23:37
Травма тяжёлая, трещина кости. Он спасал команду, игру и на уколе и эмоциях продолжил игру. Поэтому рана осложнилась и лечение, естественно, будет долгим. Здоровья Матвею.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
02 января в 23:25
Главное чтобы восстановление проходило относительно легко и потом получалось избегать рецедива травмы.
VeniaminS
VeniaminS
02 января в 23:21
Скорейшего выздоравления и хорошего лечения.
Alex_67
Alex_67
02 января в 23:17
Пусть восстанавливается, как надо — не стоит торопиться с выходом на поле. Успеет ещё не раз показать себя в деле. Я думаю, шанс на первый номер в рамке, у него сейчас выше, чем у конкурентов. Пусть у Матвея все сложится наилучшим образом!!! Он заслужил это своими терпением...
STVA 1
STVA 1
02 января в 22:58
Моте ни в коем разе нельзя торопиться с выходом на поле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 января в 22:56
Луис Энрике уже понял, Сафонов важен для команды.
скоро вернется, и все станет ясно.
drug01
drug01
02 января в 22:30
Он конечно проявил мужество но здоровье надо беречь.желаем ему успешно пройти эти трудности!
Варвар7
Варвар7
02 января в 22:00, ред.
Хорошо бы избежать каких ни будь непридвиденных осложнений - выздоравливай Мотя!
Гость
