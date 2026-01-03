Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2025/2026

В ПСЖ рассказали о ходе восстановления Сафонова

вчера, 13:18

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выполняет адаптированные упражнения в ходе восстановления от травмы руки. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ 17 декабря обыграл бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого «Фламенго». 19 декабря пресс-служба ПСЖ сообщила о травме Сафонова, отметив, что российский вратарь пропустит три-четыре недели. 2 января газета L'Equipe сообщила, что сроки восстановления Сафонова увеличились до пяти-шести недель.

26-летний Сафонов выиграл шесть трофеев в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСроки восстановления вратаря ПСЖ Сафонова увеличились — газета
02 января
Ямаль пропустил первую тренировку «Барселоны» в 2026 году
02 января
Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску проходит химиотерапию
02 января
СлухиФутболист «Реала» Мбаппе пропустит три недели из-за травмы
31 декабря 2025
ОфициальноУ футболиста «Монтеррея» Окампоса обнаружили паралич левой части лица
30 декабря 2025
Вратарь сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций
29 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:51
ПСЖ надо Захаряна еще купить что бы Даттаньяну не скушно было одному лечиться.
lotsman
lotsman
вчера в 18:43
Тяжёлая травма, не надо спешить с выходом на поле.
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:45
но ведь не всё ещё опубликовано, есть к чему стремиться...
Вещий
Вещий
вчера в 16:25
На данном этапе нужно полостью восстановиться, а там уже принимать какое то решение...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:03
Из этого собираются лепить сериал?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:01
История болезни стала общедоступная.
gqny2748s2q2
gqny2748s2q2
вчера в 15:19
Жаль что выбыл на пике славы, посмотрим где он будет после восстановления
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:17
Здоровья и не спеша восстанавливаться... а далее видно будет...
Romeo 777
Romeo 777 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:55
Доброго дня!
К чему это? Ну вы же поняли о чем я, особенно касаемо Матвея и его положения в ПСЖ…
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:53
Так пост номер один можно и не сохранить, опять отправиться на лавку.
3zb3xa93kxdy
3zb3xa93kxdy
вчера в 14:51
Трофеи сыпятся на него как из рога изобилия
stanichnik
stanichnik ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:45
Доброго Здоровья, Romeo.
А что бывают случаи, когда ломаются своевременно?
lazzioll
lazzioll
вчера в 14:41
до лиги чемпионов будет лечиться
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:54
Мотя , что бы не говорили - быстрейшего восстановление и возвращение в ворота!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:53
Эх, как не вовремя сломался…здоровья!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 