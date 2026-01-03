Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Экс-игрок сборной Италии получил 6-месячный запрет на вождение авто

вчера, 16:26

Бывший игрок «Вест Хэма» и сборной Италии Анжело Огбонна получил в Великобритании запрет на вождение автомобиля сроком на шесть месяцев.

В ноябре 2024 года камера зафиксировала автомобиль Land Rover, принадлежащий 37-летнему защитнику. Было заявлено, что автомобиль не соблюдал дорожные знаки в Западном Лондоне, а сам Огбонна не предоставил полиции данные о водителе через месяц после инцидента.

Он мог пройти курсы по вождению, но проигнорировал два уведомления о судебном преследовании, отправленные на его адрес в Лондоне. В прошлом месяце мировые судьи признали игрока виновным в непредставлении данных о водителе.

Огбонна получил шесть штрафных баллов, штраф в размере 1054 фунтов стерлингов и шестимесячный запрет на вождение в соответствии с правилами начисления штрафных баллов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Правительство Габона отстранило сборную после провала на Кубке Африки
02 января
Дюков заявил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова
28 декабря 2025
РФС может повторно оспорить в CAS отстранение от международных турниров
26 декабря 2025
Полномочий ФИФА и УЕФА не хватает для допуска России — Митрофанов
26 декабря 2025
«Балтике» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов
23 декабря 2025
Гвардиола отстранит игроков «Манчестер Сити» с лишним весом от матча АПЛ
22 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
rykdrnaj6t3f
rykdrnaj6t3f
вчера в 21:07
Он может и шофера нанять. Не обеднеет
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
"Ходьба - полезна для здоровья"...)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:04
Неплохо там, однако, наказывают.
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:31
Доброго Здоровья, Володя!
Судя по цвету кожи, чистокровный итальянец. :))
5pf693kpagjg
5pf693kpagjg
вчера в 17:27
Штраф оплатит и этим все закончится,он такой не первый
drug01
drug01
вчера в 17:22
Вот бы так по полю бегал как на машине гоняет.Для футболистов нет исключений
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:22
Приветствую Иван! Истинный итальянец конечно наймет гастарбайтера))
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:32
Денег много, штрафы оплатит, а для поездок наймёт водителя из числа эмигрантов, коих там сейчас хватает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 