Экс-игрок сборной Италии получил 6-месячный запрет на вождение авто

1767446810

вчера, 16:26

Бывший игрок «Вест Хэма» и сборной Италии получил в Великобритании запрет на вождение автомобиля сроком на шесть месяцев.

В ноябре 2024 года камера зафиксировала автомобиль Land Rover, принадлежащий 37-летнему защитнику. Было заявлено, что автомобиль не соблюдал дорожные знаки в Западном Лондоне, а сам Огбонна не предоставил полиции данные о водителе через месяц после инцидента.

Он мог пройти курсы по вождению, но проигнорировал два уведомления о судебном преследовании, отправленные на его адрес в Лондоне. В прошлом месяце мировые судьи признали игрока виновным в непредставлении данных о водителе.

Огбонна получил шесть штрафных баллов, штраф в размере 1054 фунтов стерлингов и шестимесячный запрет на вождение в соответствии с правилами начисления штрафных баллов.