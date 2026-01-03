«Вест Хэм» подписал бразильского форварда из «Жил Висенте»

1767447184

вчера, 16:33

Английский «Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим .

22-летний футболист переходит из португальского клуба «Жил Висенте», за который он забил десять голов в 13 матчах высшей лиги в этом сезоне, на условиях четырехлетнего контракта с возможностью продления еще на один год.

Сумма сделки составила 23 млн евро.