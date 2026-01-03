«Вест Хэм» подписал бразильского форварда из «Жил Висенте»

Английский «Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Пабло Фелипе.
22-летний футболист переходит из португальского клуба «Жил Висенте», за который он забил десять голов в 13 матчах высшей лиги в этом сезоне, на условиях четырехлетнего контракта с возможностью продления еще на один год.
Сумма сделки составила 23 млн евро.
Вот смотрю сейчас матч ВХЮ против волков, так по игре им не только форварды нужны, им бы и оборону усилить, да и Нуну не тянет на посту тренера.....
