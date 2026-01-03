Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Вест Хэм» подписал бразильского форварда из «Жил Висенте»

вчера, 16:33

Английский «Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Пабло Фелипе.

22-летний футболист переходит из португальского клуба «Жил Висенте», за который он забил десять голов в 13 матчах высшей лиги в этом сезоне, на условиях четырехлетнего контракта с возможностью продления еще на один год.

Сумма сделки составила 23 млн евро.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:31
А на фотке Салах какой то
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:53
Вы меня простите, но пока в клубе рулит Салливан, порядка там не будет....да, Дэвид многое дал клубу, но с возрастом стал чаще чудить и ошибаться....
Если чесно, я вообще не понимаю, как работает построение состава, порой кажется, что трансферы совершаются просто для "галочки".... очень много промахов, а каждый такой промах, это деньги выброшенные на ветер....да и с тренерами такая же чехарда.....
Что касается воспитанников, так у ВХЮ одна из лучших академий в Англии, сейчас в состав пробились Оливер Скарлз и Фредди Поттс....есть интересный ЦЗ Кейси, но он сейчас в аренде в Суонси. Возможно, в нынешней ситуации, он мог бы принести пользу и родному клубу
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ q5vw5367pdnu (раскрыть)
вчера в 21:13
Это вряд ли - клуб крепкий середняк высшей лиги Португалии уже не первый сезон.
q5vw5367pdnu
q5vw5367pdnu
вчера в 21:06
Жил Висенте сейчас пойдет на дно.
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:53
А ведь когда то у Вх было хорошее поколение игроков....Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, Рио Фердинанд,.Джермейн Дефо в атаке,.......итальянец Пауло Ди Канио....... Фредерик Кануте........хотя в 2003 году даже 42 очка не хватило чтобы остаться в АПЛ.......

PS Вот я не понимаю за чем нужно было убирать Мойеса с которым была стабильность........сменив его на Лопетеги, Поттера и теперь Санту.......Эвертон поднялся на 8 строчку метит в европу за долгое время, молотки спускаются вниз.......можно португальца и винить, что ничего не поменял, и скорей всего Санту и станет в итоге козлом отпущения при вылете из АПЛ.......руководство ВХ вряд ли на себя возьмет вину......ошибкой было то что летом не уволили Поттера, который в прошлом сезоне провалился.....в итоге про76и предсезонку и завалили старт чемпионата...... ВХ еще за долго до Санту накренился и пошел вниз.........

Но все же проигрывать худшей команде этого сезона в АПЛ при чем в сухую 3-0.....конечно не стоило и с Санту спросят может даже и уволят, но игроки тоже должны нести ответственность

PS Саутгемптон уже покинул АПЛ, на очереди ВХ.....в прошлом сезоне чуть это не сделал Тоттенхэм и 17 место..........так что меньше моих любимых команд в элите остается....
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:07
Тем временем, Вест Хэм проиграл Вулвз...
STVA 1
STVA 1 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:37
Дык я же не утверждаю что получится! Посмотрим!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:31
ВХЮ все время не везет с форвардами. Вроде и тратятся молотобойцы, ищут варианты, но всё не то...были на острие ВХ и Керрол, и Арнаутович, и Чечарито заезжал, Аллер помню был, Скамакка, Фюлкруг....еще ранее Айю и Дзадза были, даже хорошо знакомый российским болельщикам Эменике заезжал туда.....но ни кто так и не стал героем атаки. Только Майкл Антонио сражался за клуб все эти годы!
Вот смотрю сейчас матч ВХЮ против волков, так по игре им не только форварды нужны, им бы и оборону усилить, да и Нуну не тянет на посту тренера.....
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:00
Роберто Фирмино, один из лучших, если не лучший бразильский нападающий в АПЛ, за последние десятилетия.
Вещий
Вещий
вчера в 18:27
Ну в Португалии можно столько забивать, а вот в АПЛ может такого и не случиться.
DXTK
DXTK ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:12
И все же потеряет ее....Конечно жалко снова увидеть ВХ в шипе да еще с раскошным новым стадионом......но руководству это будет уроком как раставаться с Мойесом......где сейчас Эвертон ребятки уже 8 место......а ну да зачем это ВХ так высоко.....давайте с Эвертоном как раз местами и поменяемся......
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:07
Роберто Фирмино, Виллиан, Оскар (хоть он и больше атакующих полузащитник).
Alex_67
Alex_67 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:06
Очень верное наблюдение...
pa5xkjjarbpj
pa5xkjjarbpj
вчера в 18:05
Похоже очень заливной игрок.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:02
Вест Хэм не хочет потерять прописку в АПЛ...
DXTK
DXTK ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:01
У Дикьереша стата в Спортинге тоже была хорошая......а что в Итоге???
DXTK
DXTK ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:01
Ну уже Арсенал купил Дикьереша который в португалии разрывал, тут потух парень вот вам и португальская лига.........Так что статистика Феллипе там, тут может вылиться дай бог в 5 голов не более....
DXTK
DXTK
вчера в 17:48
Честно не припомню хороших бразильских форвардов в АПЛ, да есть хорошие футболисты но высококласнных игроков тут нету. Скажем.....Роналдо, Ривалдо Роналдиньо, Кака, даже нынешние Неймар сюда не поехали......

Мне кажется мало бразильцев которые себя тут зарекомендовали..... могу парочку назвать которые проявили себя хорошо..........Жуниньо (Мидлсбро), Рафинья (Лидс), Коутиньо (Ливерпуль).........

Например Робиньо никак не запомнился тут, хотя и выступал за Ман Сити, Габриэль Жезус (Ман Сити сейчас Арсенал) если честно слабо. Также как и Ришарлисон в Тоттенхэме

По этому я не верю в Феллипе , потому что наверно мало бразильцев тут себя проявляют и чаще выбирают не АПЛ а скажем Ла Лигу, да и странный переход в клуб который в одном шаге от вылета, честно рискованно Санту делает на него ставку, хорошо если ошибусь и футболист поможет.

PS А ну понятно из португальского клуба переходит, Санту же португал, пока португальцев нету, можно замену искать и бразильцев сюда тащить.
shur
shur
вчера в 17:38
...Молотобойцем стать почётно,
Давай Фелипе забивай!
И в АПЛ играть достойно!
Давай ка парень не плошай!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:23
Статистика неплохая. Посмотрим что получится в АПЛ
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
Молодой нап с хорошей "скорострельностью"...
