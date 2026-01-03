Top.Mail.Ru
Вице-президент РФС Соловьев выделил игру Батракова в первой части сезона

вчера, 21:00

Игра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова стала украшением первой части сезона. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.

«К сожалению, я почти всю первую часть сезона в чемпионате и кубке пребывал где-то в командировках. Поэтому не получалось ходить на футбол, следил исключительно почти по СМИ. Но в целом мне нравится. Мне нравится, что Алексей Батраков, который родом из того же города, что и я, появился, хорошо так играет. Футбол интересно смотреть, кто-то говорит, что уровень упал, но это можно будет понять, когда будет конкурентная международная среда», — сказал Соловьев.

20-летний Батраков в текущем сезоне забил за «Локомотив» 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26
И чем Батраков так хорош? Минхерц,отвечаю твоими же словами,самый яркий!!!
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 22:50
В исполкоме РФС 26 деятелей

Денис Борисович Соловьев
Вице-президент РФС
Заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК»
Председатель комитета РФС по маркетингу
Президент Федерации футбола Московской области
Член бюро исполкома
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:35
Точно также! Только прочитав узнал что есть соловушка в РФС)))
particular
particular
вчера в 22:18
Футбольный чиновник в условиях международной изоляции погряз в командировках... Вряд ли он "где-то" на Алтае или в Архангельске ошивался...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:04
Денис Соловьёв? Даже не представляю, кто это. Теперь узнал, что есть такой человек в РФС. В России много людей с таким именем.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:03
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:43
))))
Capral
Capral
вчера в 21:37
Тупое интервью и смешное. Человек не видел матчей с участием Батрака, инфу получал только из прессы, но считает Батракова украшением первой части сезона РПЛ. Ну и как относиться к такому заявлению? Очередной выхлоп, от очередного чиновника, который вечно в разъездах...

Батрак выделяется, это нельзя отрицать, но называть его украшением сезона, сейчас, я бы не стал. В этих случаях, игроки, типа Кисляка, на фоне Батрака не так бросаются в глаза, но выполняют работу более важную, полезную и более глобальную. Ну тогда надо делить на футболистов- ярких и футболистов полезных.

И не заявлять, не видя футбола, что тот или иной футболист самый яркий. А почему не Обляков, Солари или Маркиньос самые яркие? Мне лично, все трое нравятся больше, чем Батраков. И чем Батраков так хорош? Его радиус действий очень ограниченный, связанный, исключительно с ведением игры, в то время, как тот же Обляков- вездесущ и необходим!!!

В этом вопросе можно поспорить и доказать, что и помимо Батракова хватает футболистов достойных внимания и Уважения. Тем более, холостых матчей с участием Батракова хватало в первой части сезона...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16
Денис сегодня ну прям "соловьём" разливается...)))
