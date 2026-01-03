Вице-президент РФС Соловьев выделил игру Батракова в первой части сезона

1767463220

вчера, 21:00

Игра полузащитника московского «Локомотива» стала украшением первой части сезона. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев.

«К сожалению, я почти всю первую часть сезона в чемпионате и кубке пребывал где-то в командировках. Поэтому не получалось ходить на футбол, следил исключительно почти по СМИ . Но в целом мне нравится. Мне нравится, что Алексей Батраков, который родом из того же города, что и я, появился, хорошо так играет. Футбол интересно смотреть, кто-то говорит, что уровень упал, но это можно будет понять, когда будет конкурентная международная среда», — сказал Соловьев.

20-летний Батраков в текущем сезоне забил за «Локомотив» 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.