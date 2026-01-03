Вице-президент РФС Соловьев выделил игру Батракова в первой части сезона

Игра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова стала украшением первой части сезона. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.
«К сожалению, я почти всю первую часть сезона в чемпионате и кубке пребывал где-то в командировках. Поэтому не получалось ходить на футбол, следил исключительно почти по СМИ. Но в целом мне нравится. Мне нравится, что Алексей Батраков, который родом из того же города, что и я, появился, хорошо так играет. Футбол интересно смотреть, кто-то говорит, что уровень упал, но это можно будет понять, когда будет конкурентная международная среда», — сказал Соловьев.
20-летний Батраков в текущем сезоне забил за «Локомотив» 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.
Батрак выделяется, это нельзя отрицать, но называть его украшением сезона, сейчас, я бы не стал. В этих случаях, игроки, типа Кисляка, на фоне Батрака не так бросаются в глаза, но выполняют работу более важную, полезную и более глобальную. Ну тогда надо делить на футболистов- ярких и футболистов полезных.
И не заявлять, не видя футбола, что тот или иной футболист самый яркий. А почему не Обляков, Солари или Маркиньос самые яркие? Мне лично, все трое нравятся больше, чем Батраков. И чем Батраков так хорош? Его радиус действий очень ограниченный, связанный, исключительно с ведением игры, в то время, как тот же Обляков- вездесущ и необходим!!!
В этом вопросе можно поспорить и доказать, что и помимо Батракова хватает футболистов достойных внимания и Уважения. Тем более, холостых матчей с участием Батракова хватало в первой части сезона...
