Станкович попросил не продавать Тикнизяна в российский клуб

Российский клуб хочет купить защитника «Црвены Звезды» , но главный тренер просит его не продавать,

Об этом рассказал гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в интервью Mozzart TV:

У нас есть предложение из России в размере €5,5 млн. Я не буду называть клуб. Станкович умолял меня, говоря: «Терза, пожалуйста, не трогайте Тикнизяна, у него энергия, работоспособность».