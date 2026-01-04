Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСербия. Суперлига 2025/2026

Станкович попросил не продавать Тикнизяна в российский клуб

вчера, 16:19

Российский клуб хочет купить защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, но главный тренер Деян Станкович просит его не продавать,

Об этом рассказал гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в интервью Mozzart TV:

У нас есть предложение из России в размере €5,5 млн. Я не буду называть клуб. Станкович умолял меня, говоря: «Терза, пожалуйста, не трогайте Тикнизяна, у него энергия, работоспособность».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Баварии» предложили подписать Осимхена
Вчера, 10:12
Слухи«Тоттенхэм» намерен осуществить несколько крупных трансферов в январе
Вчера, 10:09
Флик назвал позицию, которую «Барселоне» нужно усилить зимой
02 января
СлухиСеменьо в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити»
02 января
СлухиЦСКА предложил €50 млн за переход нападающего «Леванте» Этта-Эйонга
29 декабря 2025
Слухи«Ботафого» интересуется Рубенсом из «Динамо»
27 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 19:19
Обиделся на РПЛ
Байкал-38
Байкал-38 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 19:12
А где ты увидел, что я великий клуб упоминал?
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:08
Согласен, с тобой нет смысла общаться, если ты просто так приписываешь к новости клуб, который к ней отношения не имеет.
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:06
Ты даже 2 абзаца про Спартак написал, который к этой новости отношения не имеет. И кто здесь что пр думал? Только ты и никак иначе.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 19:06
Так ты спорить стал не по существу, а только из за того, что я правду про Спартак написал!!!
Ясно теперь, нет смысла дальше общаться.
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Причём вообще тут Спартак? Где ты в новости увидел упоминание про Великий клуб? Новость про бывшего днаря ЛОКО, нынешнего игрока ЦЗ.
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:02
С тобой всё ясно! Тебе лишь бы про Спартак что-то ляпнуть. Связал бывшего днаря ЛОКО просто так со Спартаком.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 18:52
Это ты что то там придумал, смешал разную информауию в один клубок.
Неужели ты не увидел точку в конце предложения?
Точка в конце предложения ставится, чтобы обозначить завершение законченной повествовательной мысли, разделяя текст на смысловые отрезки, и помогает читателю понять конец высказывания.
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:45
Ты сам написал про дружбу Спартака с ЦЗ. Придумал для себя какую-то связь.Только несмотря на это Спартак не покупает там игроков.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 18:40
А разве я писал, что Спартак только у ЦЗ шлак скупает?
Я писал в общем, а не за какой то отдельный клуб.
А если Спартак никого не купил у ЦЗ за последнее время, то это не говорит, что он не покупает всякий шлак и потом не отпускает его бесплатно.
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:32
Я спрашиваю, кого именно из ЦЗ Спартак взял в последние годы? Зачем ты пишешь про игроков, которые к сербскому клубу отношения не имеют?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Абена, Мангаш, Дуарте, Медина, Бонгонда... это только с кем Спартак недавно расстался из легионер до окончания контракта, а сколько ещё наших игроков...
Все они были приобретены как раз за последнии пару лет, а так еще много можно вспомнить кого Спартак купил за большие деньги, а как оказалось игровой шлак.
Тео Бонгонда, Виллиан Жозе, Томаш Тавареш, Александр Селихов, Шамар Николсон и Хесус Медина, Бальде, Классен за последние полтора года кто бесплатно ушёл из Спартака.
Может ещё про тренеров попробуешь рассказать, что это не правда?
Groboyd
Groboyd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:06
И кого Спартак взял оттуда в последние пару лет?
А вот зенитушка берёт оттуда игроков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:05
Агент умело работает и набивает игроку цену.
lotsman
lotsman
вчера в 18:05
Видимо предложение поступило из Спартака, раз Станкович так отреагировал.)
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:46
Вы забываете о Спартаке... ведь они дружат с Цервены Звезды.
Да и без этого Спартак может купить кого угодно и за сколько угодно, переплачивая за хлам в несколько раз, а потом еще и бесплатно отпустить.
А тренеры рвачи-проходимцы со всего мира за счастье считают преглашение Спартака, знают, что максимум год, а то и пару месяцев отмучаются и с огромной компенсацией уедут.
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:35
Сомневаюсь, что сам армянин хочет в РПЛ. Он и гражданство США получил. На... ему возвращаться? Только ради бабла. Но тогда он бы и не уезжал.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:08
Если захотят, всё равно купят...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:06
С ума сошли? Ни один здравомыслящий клуб, не отдаст такие деньги за никакущего армянина, тем более его уже здесь знают....
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:45
А Звездан из «Црвены Звезды» случайно "не звездит" ? )))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:39
Гадит Деян нам))) Ну а если серьёзно, то его право просить оставить игрока, если он видит его в составе
3mcx8jy3w3v5
3mcx8jy3w3v5
вчера в 16:38
Тогда можно в армянский продать
6pr7gb77eh5z
6pr7gb77eh5z
вчера в 16:21
Здесь надо прислушаться к тренеру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 