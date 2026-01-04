Станкович попросил не продавать Тикнизяна в российский клуб

Российский клуб хочет купить защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, но главный тренер Деян Станкович просит его не продавать,
Об этом рассказал гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в интервью Mozzart TV:
У нас есть предложение из России в размере €5,5 млн. Я не буду называть клуб. Станкович умолял меня, говоря: «Терза, пожалуйста, не трогайте Тикнизяна, у него энергия, работоспособность».
Да и без этого Спартак может купить кого угодно и за сколько угодно, переплачивая за хлам в несколько раз, а потом еще и бесплатно отпустить.
А тренеры рвачи-проходимцы со всего мира за счастье считают преглашение Спартака, знают, что максимум год, а то и пару месяцев отмучаются и с огромной компенсацией уедут.
