Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Романцев считает, что для Батракова футбол является праздником

вчера, 18:01

Футбол является праздником, а не средством заработка для полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

«Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит, да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол. А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками», — сказал Романцев.

20-летний Батраков в текущем сезоне забил за «Локомотив» 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Свищев заявил об отсутствии прогресса в вопросе возвращения пива на арены
Вчера, 12:30
Вице-президент РФС Соловьев выделил игру Батракова в первой части сезона
03 января
Вице-президент РФС уверен, что ФИФА и УЕФА не будут спешить с допуском
03 января
Булыкин назвал самые запоминающиеся события в футболе в 2025 году
02 января
Тарпищев считает, что «Спартак» заслуживал большего в 2025 году
02 января
Черевченко оценил вклад Мухамадиева в развитие футбола России
02 января
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:41
Очередной сериал, на этот раз о Романцеве??
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:05
Плохо, что сейчас в нашем футболе "Батраковых" - единицы, а "Не Батраковых" - тысячи...)))
np9t4yfwhe7b
np9t4yfwhe7b
вчера в 20:50
Пока не начнет считать деньги будет праздник
lotsman
lotsman
вчера в 20:47
Любимое дело, это всегда праздник.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:27, ред.
Праздник до поры до времени, а как попадёт в сети гламурной девицы, праздник будет у его второй половины, а для Алексея начнётся рутинная работа. Сколько молодых талантливых футболистов уже прошли через это.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:15
Дент зарплаты для любого футболиста является праздником...
ABir
ABir
вчера в 19:55
Парню всего 20 лет, и он еще не испорчен меркантилизмом. Хотелось бы надеяться, что и будущем футбол, как игра останется для Алексея на первом месте.
particular
particular
вчера в 19:49
Посленовогодняя милота от возрастного мэтра...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:34
Главное не перехвалить его.... и не сглазить.
drug01
drug01
вчера в 19:14
Надо посмотреть несколько сезонов в игре! Но парень заслуживает уважения!
6gfxrjfj928x
6gfxrjfj928x
вчера в 19:04
Любимая работа это всегда праздник
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:56, ред.
В команде Романцева так к игре относились все потому что мужиками были а не мальчишками незрелыми мелированными, вот поэтому Олег Иваныч и проецирует на того кто талантом блестнул, вот только судя по причисону никакой зрелостью и там не пахнет так что посмотрим сколько протянет прежде чем и его под себя прогнут капиталистические фальшивые ценности. Можно ускорить процесс если перейти в Спартак. Самошников вон исчез вообще с радаров после этого перехода, а вроде рассуждал как разумный человек в начале. Романцева и самого капитал нагнул и заставил продать Спартак в руки раковой опухоли под названием Лукойл, так что ностальгировать по тому что было упущено поздно, а вот почувствовать чувство вины давно пора и извиниться хотя бы перед болельщиками за то что жаба оказалась сильнее чести и уважения к достоянию предков.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:46
Думаю Иванович прав. Но это пока молодой
ujye5rywdyt3
ujye5rywdyt3
вчера в 18:20
Явно в охотку Лёхе играется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 