Романцев считает, что для Батракова футбол является праздником

вчера, 18:01

Футбол является праздником, а не средством заработка для полузащитника московского «Локомотива» . Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России .

«Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит, да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол. А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками», — сказал Романцев.

20-летний Батраков в текущем сезоне забил за «Локомотив» 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.