Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года

вчера, 21:59

Испанский тренер Хуан Карлос Карседо возглавит московский «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. Об этом сообщает газета Marca.

Карседо возглавляет кипрский «Пафос». По информации газеты, испанский специалист объявит о своем решении после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном», который проходит в воскресенье.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо 52 года, он возглавляет «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиКарседо должен возглавить «Спартак» на следующей неделе
03 января
Гаджиев сообщил, что махачкалинское «Динамо» возглавит российский тренер
29 декабря 2025
Мостовой пока не знает, возглавит ли он «Броук Бойз»
29 декабря 2025
В «Ахмате» заявили, что Черчесов продолжит работу в клубе
26 декабря 2025
В «Балтике» заявили, что Талалаеву не подходит вариант со «Спартаком»
26 декабря 2025
В сборной России сообщили, что Кафанов остается тренером вратарей
24 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
сегодня в 20:11
Чтобы иметь надо иметь)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Пенсия моя и жены. И все. Нам хватает. Все что было давно отдали детям и внукам. А на 2 пенсии живём нормально.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:38
Толя полностью с тобой солидарен...Ты как всегда четко и прямо в глаз...)
Vilar
Vilar ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 16:32
Знаний, денег и патронов - много не бывает, НИКОГДА!!!
Vilar
Vilar ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 16:29
Да, контракт не такой, уж, и длинный, побоялись спартачи, учитывая опыт прошлого.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:14
Контракт выбил себе подольше, чтобы компенсацию получить побольше)
Шуня771
Шуня771 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 15:58
А ещё есть московский цирк и (рядом) зоопарк!
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:55
Снимаю шляпу Васильевич!
Хорошо "имеешь"!))
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 15:29
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
    сегодня в 15:19
    Представь себе, что в моем возрасте деньги свыше того что я имею меня уже не интересуют.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 15:16
    Привет Вова! С новым годом тебя и успехов и удачи во всем. Теперь по существу. Как я вижу. Состав КБ отличный на уровне Зенита и быков. Но все дело в управлении. Люди Лукойл а никак не поймут что нефтяной бизнес и футбол это две большие разницы. Мне думается именно в этом главная причина всех неудач КБ
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:59, ред.
    Толя привет и с Новым годом.. ! Толя все мы люди и мыслить то не надо...конечно бабло....как и для нас всех...и конечно спортивная составляющая. А почему ему здесь ни чего не светит...??? Что у Спартака хуже состав чем у вас или локомотива, краснодара...Он был в России, в спартаке тоже и знает давление СМИ и его болельщиков какое они оказывают на команду. А кто сейчас сюда то пойдет , когда даже Тедеско с Ваноли сдрыснули из России после начала СВО...кого...назови...???
    Мостового , Тихонова , Аленичева, Парфенова, Титова... и других спартаковцев...да они все были хорошими игроками , но не тренерами...
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 12:24
    Раз вопрос уже решён нам остаётся только расслабиться и наблюдать.
    Шуня771
    Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 11:58
    Васильевич!

    Положа руку на сердце....

    А разве тебя деньги не интересуют?)

    А почему он должен отказываться от улучшенных материальных условий?
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:36, ред.
    "Бабки! Бабки! С*ка, бабки!" (с) Данила Козловский

    P.S. Ну и как в одной старой рекламе: - А что? А вдруг?
    Alex_67
    Alex_67 ответ Vilar (раскрыть)
    сегодня в 03:44
    А метро в Москве действительно самое красивое... Каждая станция красивая.
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 03:39
    Каждый раз думаю, а вдруг у этого человека получится?
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 01:31
    Некоторым, особо одарённым, не в домёк, и подуматься практически невозможно, почему едут в Спартак. Неужели, из-за денег? Нет, конечно. В Москве, очень красивое метро, за 13 лет, очень расширилось, похорошело и лучшее в мире.
    Едут посмотреть.
    shur
    shur ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 23:14
    ...Оренбургу пламенный!!! С Новым Футбольным годом,всех благ, Бро!!!
    shur
    shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 23:12
    «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда испанских газет»...!!!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:02
    Возможно ещё жажда получить успех на том уровне который легко потянуть, побыть в лучах славы, если выйдет полюбиться болельщикам хотя бы в достаточной мере и результаты будут хотя бы достаточно существенные. У Карреры, например, в Спартаке Москвы был единственный удачный период работы тренером, и то не весь, больше в одном лишь чемпионском сезоне.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Если я правильно понял. то спортивная составляющая отсутствует полностью?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:37, ред.
    В РПЛ зарплаты больше кипрских....
    У нас красивые женщины...
    Матчей на много меньше чем в европах...
    Неудача в РПЛ - не мерило неумения....потом можно возглавить как Сборную, как Манчини или Тедеско...либо брать еврокубки оптом как Эмери...
    Нельзя исключать опыт...за неимением добротных предложений...РПЛ достаточно непростая лига и путешествие сюда на короткое время не будет зря потраченным временем....
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 22:36
    Хотелось бы узнать сумму компенсации, которую получит Карседо летом-осенью 2026 года.
    dynkel
    dynkel
    вчера в 22:33
    Осенью 2026 г выгонят в шею или Спартак вылетит в низшую лигу если до весны останется
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:22
    Долго и мучительно размышляю над вопросом, а что побуждало и побуждает всех этих людей (Абаскаля, Становича, а теперь и Карседо) связываться со Спартаком,, зная, что им ничего не светит ни в РПЛ, ни в ЕК-допуска нет и не будет ? Неужели, только жажда денег ( или контракт, или неустойка при увольнении) Может у кого есть мысли на этот счет:?
    shlomo
    shlomo
    вчера в 22:16
    Не дотянет он да 28 года..... ой не дотянет.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     