Гунько рассказал о работе Карседо в штабе Эмери в «Спартаке»

Хуан Карседо был активной фигурой в штабе Унаи Эмери в московском «Спартаке», на нем было много функционала. Такое мнение высказал бывший главный тренер молодежной команды «Спартака» Дмитрий Гунько, который ныне возглавляет тульский «Арсенал».
Карседо работал в штабе Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».
«В тот момент я возглавлял молодежную команду „Спартака“. Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, — сказал Гунько. — Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери».
«Спартак» долго находится без титула [чемпиона России], последний был в 2017 году. Требование болельщиков, накаленность достигают максимального уровня в данный момент. Кто бы ни пришел, попадает под мощный пресс болельщиков и СМИ. Поэтому, на мой взгляд, какие бы предыдущие успехи ни были у тренера, иностранец, который приезжает сюда, понятия не имеет, с чем ему придется столкнуться. Может быть, консультации он провел, но все риски он вложил в свою зарплату, свои отступные", — добавил Гунько.
Карседо 52 года, он возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Помимо «Спартака», Карседо работал с Эмери в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале». В настоящий момент Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу».
Просто бы сказал, что Карседо приехал за баблом и не надолго, а остальное всё муть.
Вы уверены что данным составом можно быть в тройке??
Вы видите новых чемпионистых Фернандо...Глушакова...Зе Луиша...Луиса Адриано...???
