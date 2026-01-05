Гунько рассказал о работе Карседо в штабе Эмери в «Спартаке»

1767607477

05 января 2026, 13:04

был активной фигурой в штабе в московском «Спартаке», на нем было много функционала. Такое мнение высказал бывший главный тренер молодежной команды «Спартака» , который ныне возглавляет тульский «Арсенал».

Карседо работал в штабе Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».

«В тот момент я возглавлял молодежную команду „Спартака“. Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, — сказал Гунько. — Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери».

«Спартак» долго находится без титула [чемпиона России], последний был в 2017 году. Требование болельщиков, накаленность достигают максимального уровня в данный момент. Кто бы ни пришел, попадает под мощный пресс болельщиков и СМИ . Поэтому, на мой взгляд, какие бы предыдущие успехи ни были у тренера, иностранец, который приезжает сюда, понятия не имеет, с чем ему придется столкнуться. Может быть, консультации он провел, но все риски он вложил в свою зарплату, свои отступные", — добавил Гунько.