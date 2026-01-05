Top.Mail.Ru
Гунько рассказал о работе Карседо в штабе Эмери в «Спартаке»

05 января 2026, 13:04

Хуан Карседо был активной фигурой в штабе Унаи Эмери в московском «Спартаке», на нем было много функционала. Такое мнение высказал бывший главный тренер молодежной команды «Спартака» Дмитрий Гунько, который ныне возглавляет тульский «Арсенал».

Карседо работал в штабе Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».

«В тот момент я возглавлял молодежную команду „Спартака“. Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, — сказал Гунько. — Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери».

«Спартак» долго находится без титула [чемпиона России], последний был в 2017 году. Требование болельщиков, накаленность достигают максимального уровня в данный момент. Кто бы ни пришел, попадает под мощный пресс болельщиков и СМИ. Поэтому, на мой взгляд, какие бы предыдущие успехи ни были у тренера, иностранец, который приезжает сюда, понятия не имеет, с чем ему придется столкнуться. Может быть, консультации он провел, но все риски он вложил в свою зарплату, свои отступные", — добавил Гунько.

Карседо 52 года, он возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Помимо «Спартака», Карседо работал с Эмери в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале». В настоящий момент Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу».

Termez Zidan
Termez Zidan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:37
А остальные тренеры других команд приехали с любовью команде,да? Им бабло ненужно
ВалераКарпин
ВалераКарпин ответ Balbes77773 (раскрыть)
05 января в 18:44
В пердиве
Karkaz
Karkaz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 января в 16:19
Мостовой говорит, "С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке".
Balbes77773
Balbes77773 ответ drug01 (раскрыть)
05 января в 15:48
По моему,"первое место" будет долго ждать Спартак теперь)
Байкал-38
Байкал-38
05 января в 13:43
...но все риски он вложил в свою зарплату, свои отступные.

Просто бы сказал, что Карседо приехал за баблом и не надолго, а остальное всё муть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ drug01 (раскрыть)
05 января в 13:37, ред.
Ну да...а остальные прям встанут и будут наблюдать за невероятными успехами Карседо...
Вы уверены что данным составом можно быть в тройке??
Вы видите новых чемпионистых Фернандо...Глушакова...Зе Луиша...Луиса Адриано...???
drug01
drug01
05 января в 13:23
Главное посмотрим на результат! Спартак ждёт только первое место!!!
