Глушаков оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»

05 января 2026, 13:26

Кандидату на пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» испанцу Хуану Карседо будет сложно работать в клубе в случае назначения. Такое мнение высказал чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков.

После матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2) Карседо объявил о своем уходе из «Пафоса». Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером «Спартака» и подпишет контракт до лета 2028 года.

«Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в „Спартак“, поскольку за „Пафосом“ я не следил. Российская премьер-лига — это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в „Спартаке“, как, впрочем, и любому тренеру», — сказал Глушаков.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

ВалераКарпин
ВалераКарпин
05 января в 18:45
Если хочешь поправить финансы езжай в Спартак и Зенит,там все такие
КЭТиК
КЭТиК
05 января в 17:42
Чуть-чуть поработает и с компенсацией уйдет, как обычно.
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
05 января в 17:04
...теперь с этой баней,в жизнь не отмоется!
shur
shur
05 января в 17:03
...Денис из крепкого десятка!
Ответил с пафосом, мол Я и не следил!
Потом ещё чего там добавил!
Махнул и в Баню укатил!!!
Байкал-38
Байкал-38
05 января в 17:02
При выборе тренера руководству Спартака понравилось название клуба Пафос.
Так и сказали, что нам нужен этот парень из Пафоса, Спартак на пафосе само то.
А деньги на уплату неустойки уже заложили на 2026 год.
derrik2000
derrik2000
05 января в 14:25
"Роман Дубов, президент «Пафоса», высказался о фигуре тренера Хуана Карлоса Карседо, уходящего в «Спартак».

«Крутым тактиком я бы его не назвал. Это человек, который грамотно выполняет свою работу, адекватно оценивает обстановку и внимательно готовится к каждому матчу. В селекцию у нас тренеры не вовлечены принципиально. Карседо работал с теми игроками, которых давал клуб – стараясь выжать из них максимум и иногда находя новые позиции. При этом нужно честно сказать: состав «Пафоса» значительно превосходил конкурентов.

Нашим слабым местом была молодежь. Несмотря на то, что наш состав U19 трижды подряд выиграл чемпионат, хорошо выступал в юношеской ЛЧ, а мы продали игроков в «Сампдорию», «Олимпиакос», ПАОК, «Спортинг», СПАЛ, ни один из них [воспитанников «Пафоса»] за три сезона так и не попробовал себя даже в первой команде.

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КАРСЕДО ВСЕГДА СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. И если он однажды сформировал мнение об игроке – хорошее или плохое – изменить его крайне сложно», – сказал Дубов."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 января в 14:25
Ещё бы у Дзюбы спросили......
Как в его классификации называется помощник "Тренеришки".....
shlomo2
shlomo2
05 января в 13:56
А кто такой Глушаков чтобы оценивать????? .... он еще его в баньке не парил, чтобы что то говорить...
sihafazatron
sihafazatron
05 января в 13:45
Глушак и не в курсе кто это, отсюда и ответ такой
