Аморим покинул пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

05 января 2026, 13:33

Португалец Рубен Аморим покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально высокого результата в чемпионате. Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие клуба и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что в гостевом матче чемпионата Англии против «Бёрнли» 7 января руководить командой будет шотландец Даррен Флетчер.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила английскому «Тоттенхэму». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Англии. После 20 туров текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции, набрав 31 очко. Ранее Аморим возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», который дважды привел к победе в чемпионате Португалии. В период игровой карьеры Аморим в составе португальской «Бенфики» стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и суперкубка страны.

Флетчеру 41 год, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги чемпионов сезона-2007/08, финал которой прошел в Москве.

Ice van Reed
Ice van Reed ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:09
А реальное положение как было так и осталось
Ice van Reed
Ice van Reed ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:09
Поздний СССР который строил Коммунизм, а в итоге перенял Капитализм ещё немного ещ1ё чуть-чуть и пиццу Хат начнут рекламировать, до "весёлых 90-х запустили таймер" . Рэтклифф коверкая его имя показывая его суть на Английском, он обслуга у истинных хозяев
DXTK
DXTK
вчера в 20:07
Че то в МЮ долго тормозили....а ведь мог ли Аморима уволить сразу после проигрыша в ЛЕ в Тоттенхэму......но ждали чего не понятно.... верили как верили в тен Хага , но не вщлетели....хотя с тем шлаком что есть.....нынешнее положение МЮ и то считается успехом.

PS вполне могут Мареску взять экс тренера Челси он себя показал.........ну или Сульшера вернут. Может Каррика поставят или еще кого........хотя кто в МЮ пойдет только мазахист........
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:19
Ну мы, конечно, возмущаться начали
Хотели было с жалобой идти,
Нам нового начальника назначили,
Сказали, что уж лучше не найти!
(Из классического наследия...)
lobsterdam
lobsterdam ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 18:13
Только-только заявлял, что сам не уйду, а буду не только тренером, но и главным менеджером и именно за это получил по ж...мешалкой!
aNOOBis
aNOOBis ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 10:23
Я вижу в нём этот профиль "хозяйственника" из совка. Он сколотил капитал, успешен в бизнесе и на этом основании уверен, что он разбирается во всём и тащит свои методы в спорт. А там это нихрена не работает, но апломб мешает ему признавать ошибки.
Такое из разряда: одна баба вынашивает ребенка 9 месяцев, 9 баб справятся за месяц
всё продинамил
всё продинамил ответ lazzioll (раскрыть)
05 января в 22:46
Ну, как говорил товарищ Берия, попытка — нэ пытка...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ заDOOMчивый (раскрыть)
05 января в 21:41
Думаю для помощника тренера РВН и 3 матча хороших супер результат). Просто потеряли время с Аморимом. Никакого прогресса, не менял свою схему, уперся). В этом сезоне может за счёт Мбемо еще что-то показывали, ну и Диалло в какой-то степени.
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
05 января в 21:06
Ты побидитель special one вернис ЖОЗЕ МОУРИНИЮ
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
05 января в 21:02
ЖОЗЕ МОУРИНИЮ ВЕРНИС ДРУГ МОЙ ТОЛЬКО ТЫ МОЖЕШ ВСЁ УЛАДИТ ДАВАЙ ДРУГ МОЙ (special one) абротно МЮ У ТЕБЯ ОСТАЛИСЬ НЕ ЗАКОНЧЕННЫЙ ДЕЛО У МЮ............
goalaktika
goalaktika
05 января в 20:36, ред.
Ни Аморим , и ни один из бывших тренеров после САФа не виновны ненышнему статусу "середнячка".
Руководство, боссы, хозяева МЮ, называйте как хотите, это они привели к краху некогда великий клуб!
Их не интересует большие победы, различные рекорды, титулы лучшего клуба АПЛ или Европы. Боссам вполне достаточно, что за счёт имени "Манчестер Юнайтед" клуб приносит стабильный доход и всё.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ aNOOBis (раскрыть)
05 января в 20:21, ред.
Рэтклифф щит глэйзеров сам не шарит в футбле, но берётся за него, Ницца не даст соврать, кровь пьют, а продвижения ноль, как в тренерском цехе так и смена одних на других игроков , это лебедь , рак и щука в ином прочтении. Вроде сюжет известен, но это колесо сансары задрало
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Karkaz (раскрыть)
05 января в 18:37, ред.
Проблема в том, что не придет "топ" в такой МЮ.

Уилкокс открыто говорит, что трансферами и руководством занимается только он. Как показала практика, тактикой теперь занимается тоже Уилкокс.

И вот представьте, условный Гвардиола или Конте получает предложение возглавить проект, где за тебя решают все, а нужных трансферов ты можешь и не получить. Какой они дают ответ?)

Тут варианта может быть только два: либо снова рисковать с очередным "ноунеймом" (специально в кавычках: если даже МЮ наймет условного Гласнера или Де Дзерби, которых я считаю интересными специалистами, все равно люди будут кричать, что "это не топ"), причем не важно, со стороны или из структуры клуба... Ну либо менять подход Уилкокса к организации клубных процессов, либо самого Уилкокса
particular
particular
05 января в 17:54, ред.
Никто из тузов не желает ждать результат и вымучивать процесс становления команды... Менеждеры и скауты набирают игрунов, тренера назначают, горизонты роста и цели обозначают и - вперёд... Что и как уже никого не интересует...
shur
shur ответ kovalev-barin (раскрыть)
05 января в 17:25
    Nenash
    Nenash
    05 января в 17:15, ред.
    "Цыган" явно сам хотел этого, наговорив накануне лишнего. Боссы не стерпели :
    shur
    shur ответ ZenCh1 (раскрыть)
    05 января в 16:52
    ...красивая ирония про тунеядца,гы-гы-гы!!!
    A.S.A
    A.S.A
    05 января в 16:47
    Обидно, когда командой владеют люди далекие от футбола....
    Что в Челси, что в МЮ одна и та же проблема....хозяева сами не понимают чего хотят....что владельцам МЮ конкретно не устроило в работе Аморима???? Да, прошлый сезон провалил, но в ЕК дошел до финала, в этом сезоне уже и в АПЛ дела складываются куда лучше и вместо того, что бы поддержать тренера и усилить проект во время ТО, они упираются и доводят дело до конфликта, а после и вовсе увольняют тренера.... как Аморим должен был усиливать игру заменами, когда на скамейке сидят дети???
    Что сейчас даст смена тренера??? Кто по их мнению исправит ситуауию??? У нового тренера будет отмазка, состав не тот, подготавливал не я и т.д и т.п....
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
    05 января в 16:46
    хорошо играл 2-3 матча? это не показатель.МЮ и без тренера может сыграть несколько матчей на высшем уровне,если захотят. Одна проблема,ребят надолго не хватает.
    За исключением Арсенала и Мансити все клубы испытывают кризис.
    Мореску тоже уволили.ну проиграл Лидсу.ну может результаты так себе,хотя идут в верхней части таблицы. завоевали Клубный Чемпионат Мира разгромив ПСЖ.
    Что там хотят от клубов - не понятно.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    05 января в 16:41
    Голкипер конечно сильно усилил игру МЮ в обороне.команда вроде бы идёт в Лидерах.а не на Дне турнирной таблицы. Увольнять Аморима нужно было в том сезоне,когда команда болталась в подвале
    зачем увольнять сейчас и ставить не пойми кого.... Это надо иметь огромный талант в управление клуба. Понимаю.если бы Мореску подписали,по горячему.но ставить Флетчера у руля, точно с дуба упали.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
    05 января в 16:37
    причём оба сына будут играть и получать все 90 минут в матче. Их надо в нападение,что бы голы забивали.
    Capral
    Capral
    05 января в 16:37
    Кому что, а кое-кому, только Спартак и снится. А всё от того, что не знает и не любит он историю Великого Клуба, и не знает историю советского футбола...
    liverpool-today
    liverpool-today
    05 января в 16:36
    Теперь со Слотом бы чего нибудь порешать. Ливерпуль тоже не играет, а мучается. Видимо действительно на багаж Юргена добрел до чемпионства. Раньери тоже не потянул больше победного сезона
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    05 января в 16:22
    На очереди на увольнение Нуну Эспириту Санту, Томас Франк, и возможно Слот.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    05 января в 16:11
    Аморим добился своего. Ташуева в МЮ!!!
    Karkaz
    Karkaz
    05 января в 16:11
    Не знаю как будет с другим тренером, но мне не понравилось во что играл МЮ при Амориме. Никакого тактического рисунка, просто играли как обычные середняки, надеясь на дальние удары, индивидуальное мастерство некоторых игроков или везения.
    Но я уверен, если вдруг наймут топ тренера, который в "форме", титулованный, знающий как играть в доминирующий футбол, то результат будет в разы лучше при этом же подборе игроков. Не грамотное руководство и селекцию, конечно никто не отменял, но можно показывать результаты лучше, а не отбиваться от аутсайдеров и им проигрывать разгромно у себя! дома, как это делал МЮ при Амориме.
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ ariec93 (раскрыть)
    05 января в 15:42
    Сульшер, на самом деле, делал очень классный проект ровно до тех пор, пока Вудворд не решил вернуть в клуб одну Клубнику... А дальше - уже история
    aNOOBis
    aNOOBis ответ SHEARER (раскрыть)
    05 января в 15:41
    ...пока Рэтклифф там дирижирует никакого позитива ждать не приходится
    ZenCh1
    ZenCh1
    05 января в 15:34
    Мю уволил Аморима. Но за что? Он же ничего не сделал. Гыгыгы
    shur
    shur
    05 января в 15:28
    ...ребятушки! Свершилось! Ещё бы десятку( №10 ) убрали и вздохнуть по новому можно!!! Вот это подарочек на Новый год!!!
