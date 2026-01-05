Аморим покинул пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

Португалец Рубен Аморим покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально высокого результата в чемпионате. Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие клуба и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что в гостевом матче чемпионата Англии против «Бёрнли» 7 января руководить командой будет шотландец Даррен Флетчер.
Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила английскому «Тоттенхэму». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Англии. После 20 туров текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции, набрав 31 очко. Ранее Аморим возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», который дважды привел к победе в чемпионате Португалии. В период игровой карьеры Аморим в составе португальской «Бенфики» стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и суперкубка страны.
Флетчеру 41 год, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги чемпионов сезона-2007/08, финал которой прошел в Москве.
То есть на Семеньо деньги есть, на неустойку Амориму деньги есть, на нового тренера деньги есть, а на полузащитника денег нету?
И в итоге делают крайним тренера, так как он без обещаных трансферов идет в хоне Еврокубков?
Но больше всего мне понравилось, что вы нанимаете тренера, который играет в защитника, а потом говорите, что вам не нравится, что он играет в схему... с тремя защитниками!!!
Ну посмотрим, какого "топа" наймут в этот раз.
P.S.: и да, когда из-за тренерской чехарды в конце сезона МЮ снова пролетит мимо ЛЧ и ЛЕ - передам привет каждому, кто сейчас требовал отставки Аморима)
То есть на Семеньо деньги есть, на неустойку Амориму деньги есть, на нового тренера деньги есть, а на полузащитника денег нету?
И в итоге делают крайним тренера, так как он без обещаных трансферов идет в хоне Еврокубков?
Но больше всего мне понравилось, что вы нанимаете тренера, который играет в защитника, а потом говорите, что вам не нравится, что он играет в схему... с тремя защитниками!!!
Ну посмотрим, какого "топа" наймут в этот раз.
P.S.: и да, когда из-за тренерской чехарды в конце сезона МЮ снова пролетит мимо ЛЧ и ЛЕ - передам привет каждому, кто сейчас требовал отставки Аморима)
знаете, я по аналогии лучше буду сидеть на заводе любимом за 700 баксов, чем пойду на повышение в гугл где мне каждый день будут трахать мозг орать за выполненную работу нормально. просто орать в итоге еще и нахер уволят через полгода, даже не выдав компьютер на котором отчеты верстать)))
знаете, я по аналогии лучше буду сидеть на заводе любимом за 700 баксов, чем пойду на повышение в гугл где мне каждый день будут трахать мозг орать за выполненную работу нормально. просто орать в итоге еще и нахер уволят через полгода, даже не выдав компьютер на котором отчеты верстать)))