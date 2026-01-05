Аморим покинул пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

1767609185

05 января 2026, 13:33

Португалец покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально высокого результата в чемпионате. Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие клуба и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что в гостевом матче чемпионата Англии против «Бёрнли» 7 января руководить командой будет шотландец Даррен Флетчер.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила английскому «Тоттенхэму». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Англии. После 20 туров текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции, набрав 31 очко. Ранее Аморим возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», который дважды привел к победе в чемпионате Португалии. В период игровой карьеры Аморим в составе португальской «Бенфики» стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и суперкубка страны.

Флетчеру 41 год, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги чемпионов сезона-2007/08, финал которой прошел в Москве.