1767611475

05 января 2026, 14:11

Решение об увольнении португальца с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» было ожидаемым. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России, английских «Фулхэма» и «Рединга» .

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям. „Манчестер Юнайтед“ не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции, — сказал Погребняк. — Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули».

Аморим возглавлял клуб с ноября 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы-2024/25, проиграв «Тоттенхэму» со счетом 0:1. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии.