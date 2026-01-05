Top.Mail.Ru
Погребняк назвал ожидаемым увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

05 января 2026, 14:11

Решение об увольнении португальца Рубена Аморима с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» было ожидаемым. Такое мнение высказал бывший нападающий сборной России, английских «Фулхэма» и «Рединга» Павел Погребняк.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям. „Манчестер Юнайтед“ не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции, — сказал Погребняк. — Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули».

Аморим возглавлял клуб с ноября 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы-2024/25, проиграв «Тоттенхэму» со счетом 0:1. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии.

lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:24
Вот уж угадал так угадал! И как ему это удается?
bvd7h72re8d3
bvd7h72re8d3
05 января в 18:43
Теперь надо ждать комментарии от Кончельческиса
d22xjpd2wzav
d22xjpd2wzav
05 января в 17:43
Результата нет - виноват тренер.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
05 января в 16:19
...Наш Павел самых честных правил,
И в этом помощь случай оказал!
Он в погреб Аморина влёт отправил!
На полке место указал!!!
STVA 1
STVA 1
05 января в 15:10, ред.
Е моё! Мы без него понимали)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
05 января в 15:02
Как мог бы сказать бывший партнёр Павла по сборной России - "Ожидания Паши - это вообще-то Пашины проблемы".
Варвар7
Варвар7
05 января в 14:50
Паша выдал ожидаемый ответ на заданный вопрос...)))
Capral
Capral
05 января в 14:37
Дорогие Друзья! Спешу сообщить, что отправленный, причитающийся мне приз(кнмга из серии "Жизнь замечательных людей" посвящённая выдающемуся советскому футбольному тренеру Виктору Александровичу Маслову) за победу в группе Гаврилова в декабрьском КП на soccere, благополучно доставлен в указанный мной пункт выдачи и сегодня получен. Большое спасибо за оказанное мне внимание со стороны всех администраторов сайта. Здоровья и процветания Вам, а так же побольше адекватных и активных пользователей сайта, а участникам КП удачи и результативных ставок, играйте и выигрывайте. Встретимся на баррикадах!
